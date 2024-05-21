Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаСредства по уходу за губамиБальзам для губ Добрий дотик (Lip balm Dobry dotik) Бальзам для губ Добрий дотик (Lip balm Dobry dotik) (559590) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 42,80 грн Без рецепта 1 шт от 42,80 грн 1 шт от 42,20 грн 1 шт от 52,80 грн В наличии в 218 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Илан Фарм Вес 4.6 г Косметические средства 1.4. Средства по уходу за губами