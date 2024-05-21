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Бальзам для губ Добрий дотик (Lip balm Dobry dotik) (559590) - инструкция по применению Косметические средства

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Бальзам для губ Добрий дотик (Lip balm Dobry dotik)
Цена в городе Киев
от 42,80 грн
Без рецепта
1 шт от 42,80 грн 1 шт от 42,20 грн 1 шт от 52,80 грн
В наличии в 218 аптеках
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Вес
4.6 г
Косметические средства
1.4. Средства по уходу за губами