Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексовГезунт турбо (Gezunt turbo) Гезунт турбо (Gezunt turbo) (559163) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 100 шт Нет в наличии Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Гезунт Форма выпуска Таблетки Количество штук в упаковке 100 шт. Диетические добавки 2.3. Диетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексов