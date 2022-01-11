Атера А (Atera A) (559065) - инструкция по применению ATC-классификация
Атера А инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
Состав
действующие вещества: телмисартан, амлодипин;
1 таблетка содержит 40 мг телмисартана и 5 мг амлодипина (в виде амлодипина бесилата) или 40 мг телмисартана и 10 мг амлодипина (в виде амлодипина бесилата), или 80 мг телмисартана и 5 мг амлодипина (в виде амлодипина бесилата), или 80 мг телмисартана и 10 мг амлодипина (в виде амлодипина бесилата);
вспомогательные вещества: натрия гидроксид, меглюмин, повидон К25, железа оксид желтый (Е 172) — только для таблеток по 40 мг/10 мг и 80 мг/10 мг, железа оксид красный (Е 172) — только для таблеток по 40 мг/5 мг и 80 мг/5 мг, маннит (E 421), целлюлоза микрокристаллическая, кросповидон, магния стеарат, крахмал прежелатинизированный, крахмал кукурузный, кремния диоксид коллоидный безводный.
Лекарственная форма
Таблетки.
Основные физико-химические свойства:
Атера А, таблетки по 40 мг/5 мг: двухслойные таблетки, продолговатые, двояковыпуклые, от белого до почти белого цвета с одной стороны и розовые с другой стороны, допускаются незначительные вкрапления на розовой стороне;
Атера А, таблетки по 40 мг/10 мг: двухслойные таблетки, продолговатые, двояковыпуклые, от белого до почти белого цвета с одной стороны и желтые с другой стороны, допускаются незначительные вкрапления на желтой стороне;
Атера А, таблетки по 80 мг/5 мг: двухслойные таблетки, продолговатые, двояковыпуклые, от белого до почти белого цвета с одной стороны и розовые с другой стороны, допускаются незначительные вкрапления на розовой стороне;
Атера А, таблетки по 80 мг/10 мг: двухслойные таблетки, продолговатые, двояковыпуклые, от белого до почти белого цвета с одной стороны и желтые с другой стороны, допускаются незначительные вкрапления на желтой стороне.
Фармакотерапевтическая группа
Блокаторы рецепторов ангиотензина II, комбинации. Телмисартан и амлодипин. Код АТС C09D B04.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Препарат Атера А содержит два антигипертензивных компонента с взаимодополняющими механизмами контроля артериального давления у пациентов с эссенциальной гипертензией: антагонист рецепторов ангиотензина II, телмисартан, и дигидропиридиновый блокатор кальциевых каналов, амлодипин.
Комбинация этих веществ оказывает дополнительный антигипертензивный эффект, снижая артериальное давление в большей степени, чем каждый из этих компонентов отдельно.
Прием препарата Атера А 1 раз в сутки ежедневно обеспечивает эффективное и устойчивое снижение артериального давления в течение 24 часов в диапазоне терапевтических доз.
Телмисартан
Телмисартан — специфический и эффективный антагонист рецепторов ангиотензина II (тип АТ1),который действует при пероральном применении. Телмисартан с очень высоким сродством замещает ангиотензин II в месте его связывания на рецепторах субтипа АТ1, отвечающих за известные эффекты ангиотензина II. Телмисартан не оказывает частичного агонистического влияния на АТ1-рецептор. Телмисартан селективно связывает АТ1-рецептор. Связывание является долговременным. Телмисартан не проявляет сродства с другими рецепторами, включая АТ2 и другие, менее изученные АТ-рецепторы. Функциональная роль этих рецепторов неизвестна, так же как и эффект их возможного "сверхстимулирования" ангиотензином II, уровень которого повышается под влиянием телмисартана. Телмисартан снижает уровень альдостерона в плазме крови. Телмисартан не ингибирует ренин в плазме крови человека, не блокирует ионные каналы. Телмисартан не ингибирует ангиотензинпревращающий энзим (кининаза II), энзим, который также разрушает брадикинин. Поэтому не следует ожидать потенцирования побочных реакций, опосредованных брадикинином.
У человека телмисартан в дозе 80 мг почти полностью ингибирует повышение артериального давления, вызванного ангиотензином II. Блокирующий эффект сохраняется более 24 часов и остается ощутимым до 48 часов.
После первой дозы телмисартана антигипертензивная активность постепенно проявляется в течение 3 часов. Максимальное снижение артериального давления обычно достигается через 4–8 недель от начала лечения и сохраняется в течение длительной терапии.
Антигипертензивный эффект сохраняется постоянным более 24 часов после приема дозы, включая последние 4 часа перед следующим приемом, что подтверждено при амбулаторном мониторинге артериального давления. Соотношение показателя снижения артериального давления перед приемом следующей дозы и максимального снижения артериального давления составляет более чем 80% после приема 40 мг и 80 мг в процессе плацебо-контролируемых клинических исследований. Существует очевидная закономерность в соотношении дозы к времени восстановления начального систолического артериального давления. В этом отношении данные о диастолическом артериальном давлении являются противоречивыми.
У пациентов с артериальной гипертензией телмисартан снижает как систолическое артериальное давление, так и диастолическое артериальное давление без влияния на частоту пульса. Влияние диуретического и натрийуретического эффекта препарата на его гипотензивное действие все еще определяется. Антигипертензивная эффективность телмисартана сопоставима с другими лекарственными средствами, представляющими другие классы антигипертензивных препаратов (продемонстрировано клиническими исследованиями сравнения телмисартана с амлодипином, атенололом, эналаприлом, гидрохлоротиазидом и лизиноприлом).
При внезапном прекращении лечения телмисартаном артериальное давление постепенно в течение нескольких дней возвращается к параметрам, которые наблюдались до лечения, без вероятности синдрома отмены.
Во время клинических исследований, в которых сравнивали два антигипертензивных препарата, частота появления сухого кашля была значительно ниже у пациентов, принимавших телмисартан, чем у пациентов, получавших лечение ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента (АПФ).
Не следует одновременно назначать комбинацию ингибиторов АПФ и блокаторов рецепторов ангиотензина II пациентам с диабетической нефропатией из-за повышенного риска гиперкалиемии, острого повреждения почек и/или гипотензии.
Амлодипин
Амлодипин — ингибитор инфлюкс-ионов кальция дигидропиридиновой группы (блокатор медленных кальциевых каналов или антагонист ионов кальция), подавляет трансмембранное проникновение ионов кальция в гладкие мышцы сердца и сосудов. Механизм антигипертензивного действия амлодипина обусловлен непосредственным расслабляющим действием на гладкие мышцы сосудов, что обусловливает уменьшение периферического сосудистого сопротивления и приводит к снижению артериального давления. Экспериментальные данные указывают на то, что амлодипин связывается с дигидропиридиновыми и недигидропиридиновыми точками связывания. Амлодипин является относительно сосудоселективным, с большим влиянием на клетки гладких мышц сосудов, чем на клетки сердечных мышц.
У пациентов с артериальной гипертензией дозировка 1 раз в сутки ежедневно обеспечивает клинически значимое снижение артериального давления как в положении лежа, так и в положении стоя в течение 24-часового интервала. Из-за медленного начала действия амлодипин не вызывает острой гипотензии.
У пациентов с артериальной гипертензией с нормальной функцией почек терапевтические дозы амлодипина приводили к снижению резистентности сосудов почек и к увеличению скорости клубочковой фильтрации (СКФ) и эффективного потока плазмы крови в почках без изменения фракции фильтрации или протеинурии.
Амлодипин не ассоциировался с какими-либо побочными метаболическими эффектами или изменениями уровня липидов в плазме крови, поэтому его можно применять пациентам с астмой, сахарным диабетом и подагрой.
Пациенты с сердечной недостаточностью
Из клинических исследований известно, что амлодипин не ухудшает клинического течения заболевания у пациентов с II-IV классом сердечной недостаточности по классификации Нью-Йоркской Ассоциации сердца (NYHA), который оценивался толерантностью к физической нагрузке, показателями фракции выброса левого желудочка и совокупностью клинических симптомов.
В долгосрочном плацебо-контролируемом исследовании по приему амлодипина пациентами с III-IV классом сердечной недостаточности по классификации NYHA без клинических симптомов или объективных признаков, указывающих на ишемическую болезнь сердца, на фоне приема стабильных доз ингибиторов АПФ, препаратов наперстянки и диуретиков амлодипин не продемонстрировал влияния на общий уровень летальности от сердечно-сосудистых заболеваний. В этой же популяции прием амлодипина был ассоциирован с большим количеством сообщений о случаях отека легких, несмотря на отсутствие существенной разницы в прогрессировании СН по сравнению с группой плацебо.
Телмисартан/амлодипин
В восьминедельном многоцентровом рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании с участием пациентов с гипертензией от умеренной до тяжелой степени (средний уровень диастолического артериального давления, измеренного в положении сидя ≥ 95 рт. ст. и ≤ 119 мм. рт. ст.) применение комбинации телмисартан/амлодипин приводило к снижению диастолического и систолического артериального давления и более быстрому достижению контроля показателей по сравнению с соответствующими компонентами при применении их в качестве монотерапии.
Применение комбинации телмисартан/амлодипин продемонстрировало дозозависимое снижение в систоло-диастолических показателях артериального давления в терапевтическом диапазоне доз — 21,8/ -16,5 мм. рт. ст. (40 мг/5 мг), -22,1/-18,2 мм. рт. ст. (80 мг/5 мг), -24,7/-20,2 мм. рт. ст. (40 мг/10 мг) и 26,4/-20,1 мм. рт. ст. (80 мг/10 мг). Большинство антигипертензивных эффектов было достигнуто в пределах двух недель от начала лечения. Полученные средние значения систолического/диастолического артериального давления в комбинированной терапии, которая содержащей 5 мг амлодипина, были сопоставимыми или несколько выше, чем в группе амлодипина 10 мг, и ассоциировались со значительно более низким количеством отеков.
Автоматическое амбулаторное измерение давления, которое проводили в подгруппе пациентов, подтвердило результаты, наблюдавшиеся при клиническом снижении систолического и диастолического артериального давления последовательно в течение 24-часового периода дозирования.
В многоцентровом рандомизированном двойном слепом активном контролируемом исследовании с участием пациентов с гипертензией от умеренной до тяжелой степени, состояние которых не было должным образом контролируемое при применении амлодипина в дозе 5 мг, получали лечение комбинацией телмисартан/амлодипин в дозировке 40 мг/5 мг или 80 мг/5 мг или амлодипин как монотерапию в дозировке 5 мг или 10 мг. После 8 недель лечения каждая из комбинаций была статистически существенно эффективнее, чем обе дозы амлодипина как монотерапия при снижении систолического и диастолического артериального давления при применении амлодипина в дозе 5 мг и 10 мг и более высокими показателями контроля над диастолическим артериальным давлением по сравнению с монотерапией. Показатели возникновения отеков были значительно ниже при применении комбинации телмисартан/амлодипин в дозировке 40 мг/5 мг и 80 мг/5 мг по сравнению с применением амлодипина в дозе 10 мг.
В другом многоцентровом рандомизированном двойном слепом активном контролируемом исследовании с участием пациентов с гипертензией от умеренной до тяжелой степени, состояние которых не было должным образом контролируемое при применении амлодипина в дозе 10 мг, применяли комбинацию телмисартан/амлодипин (40 мг/10 мг или 80 мг/10 мг) или амлодипин как монотерапию (10 мг). После 8 недель эффект от лечения при применении каждой из комбинаций был статистически более весомым, чем от монотерапии амлодипином при снижении систолического и диастолического артериального давления, и повышал уровень нормализации диастолического артериального давления по сравнению с монотерапией. В двух соответствующих открытых долгосрочных обсервационных исследованиях, проведенных в течение 6 месяцев, эффект от применения комбинации телмисартан/амлодипин сохранялся в течение исследуемого периода. Кроме того, было продемонстрировано, что у некоторых пациентов, у которых не удалось достичь адекватного контроля артериального давления с помощью применения комбинации телмисартан/амлодипин в дозировке 40 мг/10 мг, снижение артериального давления удавалось дополнительно достичь при увеличении доз путем титрования до 80 мг/10 мг.
Фармакокинетика.
Фармакокинетика фиксированной комбинации
Скорость и объем абсорбции препарата эквивалентны биодоступности телмисартана и амлодипина, которые применяются отдельными таблетками.
Абсорбция
Всасывание телмисартана быстрое, хотя абсорбированные количества различаются. Средняя абсолютная биодоступность телмисартана составляет примерно 50%. При приеме телмисартана во время еды снижение площади под кривой "концентрация в плазме-время" (AUC0-∞) для телмисартана варьирует от примерно 6% (доза 40 мг) до примерно 19% (доза 160 мг). Через 3 часа после приема концентрация в плазме крови одинакова, независимо от того, принимали телмисартан натощак или с пищей.
После перорального применения терапевтических доз амлодипин хорошо абсорбируется с достижением максимального уровня в крови через 6–12 часов после приема препарата. Абсолютная биодоступность составляет от 64% до 80%. Употребление пищи не влияет на биодоступность амлодипина.
Распределение
Телмисартан в значительной степени связывается с протеинами плазмы крови (>99,5%), главным образом с альбумином и альфа-1 кислым гликопротеином. Средний объем распределения (Vdss) составляет примерно 500 л.
Объем распределения амлодипина составляет примерно 21 л/кг. Исследования in vitro показали, что примерно 97,5% амлодипина, циркулирующего в общем кровообращении, связывается с белками плазмы крови у пациентов с артериальной гипертензией.
Биотрансформация
Телмисартан метаболизируется путем конъюгации до глюкуронида первичного вещества. Фармакологическая активность конъюгата не установлена.
Амлодипин экстенсивно (примерно 90%) метаболизируется в печени до неактивных метаболитов.
Выведение
Телмисартан характеризуется биэкспоненциальной фармакокинетикой с терминальным периодом полувыведения > 20 часов. Максимальная концентрация в плазме крови (Cmax) и в меньшей степени АUC растут непропорционально дозе. Нет данных о клинически значимой кумуляции телмисартана при применении в рекомендуемой дозе. У женщин концентрации в плазме крови были выше, чем у мужчин, без значительного влияния на эффективность.
После перорального применения и внутривенного введения телмисартан почти полностью выводится с калом, главным образом как неизмененное соединение. Кумулятивная почечная экскреция составляет <1% дозы. Общий плазменный клиренс (Cltot) высокий (примерно 1000 мл/мин) по сравнению с потоком крови через печень (примерно 1500 мл/мин).
Выведение амлодипина из плазмы крови является двухфазным, с конечным периодом полувыведения примерно 30–50 часов, что соответствует дозировке 1 раз в сутки. Стабильные уровни в плазме крови достигаются после длительного применения в течение 7–8 дней. С мочой выводится 10% амлодипина в неизмененном виде и 60% в виде метаболитов амлодипина.
Линейность/нелинейность
Не ожидается, что малое уменьшение AUC для телмисартана повлечет снижение терапевтической эффективности. Нет никакой линейной взаимосвязи между дозами и уровнями в плазме крови. Cmax и в меньшей степени AUC увеличиваются непропорционально в дозах выше 40 мг. Амлодипин имеет линейную фармакокинетику.
Особые категории больных.
Дети (в возрасте младше 18 лет)
Данные по фармакокинетике у детей отсутствуют.
Пол
Наблюдалась разница в концентрациях телмисартана в плазме крови. Cmax и AUC были соответственно примерно в 3 и 2 раза выше у женщин, чем у мужчин.
Пациенты пожилого возраста
Фармакокинетика телмисартана не отличается у молодых пациентов и у пациентов пожилого возраста. Время достижения максимальной концентрации амлодипина в плазме крови одинаково у пациентов пожилого возраста и у молодых пациентов. У пациентов пожилого возраста клиренс амлодипина имеет тенденцию к снижению, что приводит в результате к увеличению AUC и периода полувыведения препарата.
Нарушение функции почек
У пациентов с легкими, умеренными и тяжелыми нарушениями функции почек наблюдалось удвоение концентраций телмисартана в плазме крови. Однако у пациентов с почечной недостаточностью, которые находились на диализе, наблюдались более низкие концентрации препарата в плазме крови. Телмисартан в значительной степени связывается с белками плазмы крови у пациентов с почечной недостаточностью и не выводится при диализе. Период полувыведения у пациентов с нарушениями функции почек не изменяется. Нарушения функции почек не влияют значительным образом на фармакокинетику амлодипина.
Нарушение функции печени
Фармакокинетические исследования у пациентов с нарушениями функции печени продемонстрировали увеличение абсолютной биодоступности телмисартана примерно до 100%. Период полувыведения телмисартана не изменяется у пациентов с нарушениями функции печени. У пациентов с печеночной недостаточностью был снижен клиренс амлодипина, что приводило к увеличению AUC примерно на 40–60%.
Показания
Лечение эссенциальной гипертензии у взрослых.
Дополнительная терапия
Лекарственное средство Атера А назначать взрослым пациентам, у которых артериальное давление не контролируется адекватно амлодипином или телмисартаном.
Заместительная терапия
Взрослые пациенты,которые принимают телмисартан и амлодипин в отдельных таблетках, вместо этого могут принимать таблетки Атера А, которые содержат такие же дозы компонентов.
Противопоказания
- Повышенная чувствительность к действующим веществам, к производным дигидропиридина или к какому-либо вспомогательному веществу лекарственного средства.
- Период беременности или планирования беременности (см. раздел «Применение в период беременности или кормления грудью»).
- Период кормления грудью.
- Обструктивные билиарные нарушения и тяжелая печеночная недостаточность.
- Шок (включая кардиогенный шок).
- Обструкция выводного отдела левого желудочка (например, стеноз аорты высокой степени).
- Гемодинамически нестабильная сердечная недостаточность после острого инфаркта миокарда.
- Одновременное применение телмисартана/амлодипина с препаратами, содержащими алискирен, у пациентов с сахарным диабетом или нарушениями функции почек (СКФ < 60 мл/мин/1,73 м2).
- Детский возраст до 18 лет.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Во время клинических исследований не наблюдалось никаких взаимодействий двух компонентов этой фиксированной комбинации доз.
Взаимодействия, характерные для комбинации
Исследование взаимодействия с другими препаратами не проводили.
Следует учитывать при сопутствующем применении
Другие антигипертензивные лекарственные средства
Эффект снижения артериального давления при применении препарата АТЕРА А может усиливаться при сопутствующем применении других антигипертензивных лекарственных средств.
Лекарственные средства с потенциалом к снижению артериального давления
На основании фармакологических свойств можно ожидать, что некоторые лекарственные средства могут усилить гипотензивные эффекты всех антигипертензивных препаратов, включая данное лекарственное средство, например баклофен, амифостин, нейролептики или антидепрессанты. К тому же ортостатическая гипотензия может усилиться вследствие употребления алкоголя.
Кортикостероиды (системное применение)
Снижение антигипертензивного эффекта.
Взаимодействия, связанные с телмисартаном
Сопутствующее применение не рекомендуется
Калийсберегающие диуретики или добавки калия
Антагонисты рецепторов ангиотензина II, такие как телмисартан, ослабляют вызванную диуретиком потерю калия. Калийсберегающие диуретики, например, спиронолактон, эплеренон, триамтерен или амилорид, добавки калия или заменители соли, содержащие калий, могут привести к значительному повышению калия в сыворотке крови. Если показано сопутствующее применение из-за подтвержденной гипокалиемии, то их следует принимать с осторожностью и с частым мониторингом уровня калия в сыворотке крови.
Литий
Известны случаи обратимого роста концентрации лития в сыворотке крови и повышение токсичности при одновременном приеме лития с ингибиторами АПФ и антагонистами рецепторов ангиотензина II, включая телмисартан. Если назначение этой комбинации считается необходимым, во время сопутствующего применения следует внимательно контролировать уровень лития в сыворотке крови.
Другие антигипертензивные средства, влияющие на ренин-ангиотензин-альдостероновую систему (РААС)
Клинические данные показали, что двойная блокада РААС с помощью комбинированного применения ингибиторов АПФ, блокаторов рецепторов ангиотензина II или алискирена связана с более высокой частотой таких побочных явлений как артериальная гипотензия, гиперкалиемия и снижение функции почек (включая острую почечную недостаточность), по сравнению с применением одного лекарственного средства, влияющего на РААС.
Сопутствующее применение, требующее осторожности
Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС)
Терапия НПВС (в частности ацетилсалициловая кислота в режиме противовоспалительного дозирования, ингибиторы ЦОГ-2 и неселективные НПВС) могут снизить антигипертензивный эффект антагонистов рецепторов ангиотензина II. У некоторых пациентов с нарушениями функции почек (например, у пациентов с обезвоживанием или пациентов пожилого возраста с нарушениями функции почек) сопутствующий прием антагонистов рецепторов ангиотензина II и лекарственных средств, подавляющих циклооксигеназу, может привести к дополнительному нарушению функции почек, включая возможную острую почечную недостаточность, которая обычно является обратимой. Поэтому такую комбинацию следует вводить с осторожностью, особенно пациентам пожилого возраста. Пациенты должны употреблять адекватное количество жидкости. Также необходимо обеспечить проведение тщательного контроля функции почек в начале сочетаемой терапии и в течение лечения.
Рамиприл
В процессе одного исследования одновременное применение телмисартана и рамиприла привело к увеличению в 2,5 раза AUC0–24 и Cmax рамиприла и рамиприлата. Клиническая значимость этого наблюдения неизвестна.
Одновременное применение, которое следует учитывать
Дигоксин
При одновременном применении телмисартана и дигоксина наблюдалось среднее увеличение Cmax дигоксина в плазме крови (на 49%) и минимальной концентрации (на 20%). В начале применения, в случае корректировки дозы и прекращения приема телмисартана следует проводить мониторинг уровней дигоксина для их поддержания в пределах терапевтического диапазона.
Взаимодействия, связанные с амлодипином
Сопутствующее применение, требующее осторожности
Ингибиторы CYP3A4
При сопутствующем применении ингибитора CYP3A4 эритромицина молодым пациентам и дилтиазема пациентам пожилого возраста концентрация амлодипина в плазме крови увеличилась соответственно на 22% и 50%. Однако клиническая значимость этого наблюдения не определена. Нельзя исключить, что мощные ингибиторы CYP3A4 (кетоконазол, итраконазол, ритонавир) могут увеличивать концентрацию амлодипина в плазме крови в большей степени, чем дилтиазем. Амлодипин следует с осторожностью применять вместе с ингибиторами CYP3A4. Однако не сообщали ни о каких побочных реакциях, присущих такому взаимодействию.
Индукторы CYP3A4
Концентрация амлодипина в плазме крови может изменяться после одновременного применения известных индукторов CYP3A4. Поэтому следует проводить мониторинг артериального давления и корректировать дозу с учетом одновременного приема этих лекарственных средств как в течение, так и после сопутствующего лечения, особенно это касается сильных индукторов CYP3A4 (например, рифампицина, зверобоя продырявленного (Hypericum perforatum)).
Грейпфрут или грейпфрутовый сок
Сопутствующее применение 240 мл грейпфрутового сока с разовой пероральной дозой 10 мг амлодипина 20 здоровым добровольцам не показало значительного влияния на фармакокинетические свойства амлодипина. Одновременное применение амлодипина с грейпфрутом или грейпфрутовым соком до сих пор не рекомендуется, поскольку у некоторых пациентов может повышаться биодоступность амлодипина, что приведет к увеличению антигипертензивного эффекта.
Сопутствующее применение, которое следует учитывать
Такролимус
Существует риск повышения уровня такролимуса в крови при одновременном применении с амлодипином, однако фармакокинетический механизм этого взаимодействия полностью не установлен. Во избежание токсичности такролимуса при применении амлодипина пациенту, который получает такролимус, необходимо проводить регулярный мониторинг уровня такролимуса в крови и, в случае необходимости, коррекцию дозировки.
Циклоспорин
Исследование взаимодействия циклоспорина и амлодипина при применении здоровым добровольцам или в других группах не проводили, за исключением применения пациентам с трансплантированной почкой, у которых наблюдалось изменчивое повышение остаточной концентрации циклоспорина (в среднем на 0% — 40%). Для пациентов с трансплантированной почкой, которые применяют амлодипин, следует рассмотреть необходимость мониторинга уровня циклоспорина и, в случае необходимости, уменьшить дозу циклоспорина.
Симвастатин
Одновременное длительное применение амлодипина с симвастатином в дозе 80 мг приводило к увеличению распределения симвастатина до 77% по сравнению с применением только симвастатина. Поэтому пациентам, которые применяют амлодипин, дозу симвастатина следует ограничить до 20 мг в сутки.
Другие
Амлодипин безопасно применяли с дигоксином, варфарином, аторвастатином, силденафилом, лекарственными средствами для снижения кислотности (алюминия гидроксидом, магния гидроксидом, симетиконом), циметидином, антибиотиками и пероральными гипогликемическими лекарственными средствами. При применении комбинации амлодипина и силденафила каждый препарат независимо влиял на снижение артериального давления.
Особенности применения
Беременность
Не следует начинать терапию антагонистами рецепторов ангиотензина II (АРАІІ) во время беременности. Пока длительная терапия с помощью АРАІІ считается необходимой, пациенты, планирующие беременность, должны перейти на альтернативное антигипертензивное лечение, если установлен профиль безопасности для применения во время беременности. При подтверждении беременности прием АРАІІ следует немедленно прекратить и в случае необходимости начать альтернативную терапию (см. разделы "Противопоказания" и "Применение в период беременности или кормления грудью").
Нарушение функции печени
Телмисартан выводится преимущественно с желчью. У пациентов с обструктивными билиарными нарушениями или печеночной недостаточностью прием препарата может привести к снижению клиренса телмисартана. К тому же, как и для всех антагонистов кальция, у пациентов с нарушениями функции печени период полувыведения амлодипина удлиняется, а рекомендации по дозировке не установлены.
Пациенты с обструктивными билиарными нарушениями
Прием препарата пациентам с обструктивными билиарными нарушениями противопоказан.
Пациенты с печеночной недостаточностью
Пациентам с легкой и средней степенью печеночной недостаточности препарат Атера А следует принимать с осторожностью. При тяжелой печеночной недостаточности применение препарата противопоказано.
Вазоренальная гипертензия
Существует повышенный риск возникновения тяжелой артериальной гипотензии и почечной недостаточности, если пациентов с билатеральным стенозом почечной артерии или стенозом артерии при единственной функционирующей почке лечат препаратами, влияющими на РААС.
Почечная недостаточность и трансплантация почки
При приеме таблеток Атера А пациентам с нарушениями функции почек рекомендуется проводить периодический мониторинг уровня калия и креатинина в сыворотке крови. Опыта применения препарата пациентам с недавно перенесенной трансплантацией почки нет. Телмисартан и амлодипин не выводятся из организма с помощью диализа.
Внутрисосудистая гиповолемия
Симптоматическая гипотензия, особенно после применения первой дозы, может возникнуть у пациентов со сниженным объемом циркулирующей крови и/или уровнем натрия, что возникает вследствие чрезмерной терапии диуретиками, ограничения соли при поступлении с пищей, диареи или рвоты. Необходимо откорректировать такие состояния перед приемом телмисартана. При появлении артериальной гипотензии во время приема препарата пациенту следует придать горизонтальное положение и, в случае необходимости, провести внутривенную инфузию физиологического раствора. После стабилизации артериального давления лечение можно продолжить.
Двойная блокада РААС
Существуют данные, что одновременное применение ингибиторов АПФ, блокаторов рецепторов ангиотензина II или алискирена повышает риск возникновения артериальной гипотензии, гиперкалиемии и снижения функции почек (включая острую почечную недостаточность). Поэтому не рекомендуется двойная блокада РААС путем комбинированного применения ингибиторов АПФ, блокаторов рецепторов ангиотензина II или алискирена.
Если одновременное применение считается абсолютно необходимым, оно должно происходить только под наблюдением специалиста и при условии частого тщательного мониторинга функции почек, электролитов и артериального давления.
Не следует одновременно применять ингибиторы АПФ и блокаторы рецепторов ангиотензина II пациентам с диабетической нефропатией.
Другие состояния, требующие стимуляции РААС
У пациентов, у которых сосудистый тонус и функция почек зависят главным образом от активности РААС (например, у пациентов с хронической сердечной недостаточностью или с основной болезнью почек, включая стеноз почечной артерии), применение лекарственных средств, влияющих на эту систему, ассоциируется с острой артериальной гипотензией, гиперазотемией, олигурией, редко — с острой почечной недостаточностью.
Первичный альдостеронизм
Пациенты с первичным альдостеронизмом в целом не реагируют на лечение антигипертензивными препаратами, действующими путем угнетения РААС. Поэтому назначать телмисартан им не рекомендуется.
Стеноз аортального и митрального клапанов, обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия
Как и другие вазодилататоры, с особой осторожностью необходимо применять лекарственное средство пациентам, у которых диагностирован стеноз аортального или митрального клапана или обструктивную гипертрофическую кардиомиопатию. При аортальном стенозе высокой степени прием препарата противопоказан.
Нестабильная стенокардия, острый инфаркт миокарда
Нет никаких данных по применению препарата Атера А при нестабильной стенокардии и во время и в течение одного месяца после инфаркта миокарда.
Сердечная недостаточность
В процессе длительного плацебо-контролируемого исследования с участием пациентов с сердечной недостаточностью неишемической этиологии III и IV степени по классификации Нью-Йоркской ассоциации сердца (NYHA) применение амлодипина ассоциировалось с повышенным количеством сообщений об отеке легких, несмотря на отсутствие значительной разницы по частоте случаев ухудшения сердечной недостаточности по сравнению с плацебо.
Пациенты с диабетом, которые лечились инсулином или противодиабетическими препаратами
У таких пациентов при лечении телмисартаном может развиться гипогликемия. Поэтому у таких пациентов следует контролировать уровень глюкозы; корректировка дозы инсулина или противодиабетических препаратов может быть показана при необходимости.
Гиперкалиемия
Применение лекарственных средств, влияющих на РААС, может вызвать гиперкалиемию. Гиперкалиемия может иметь летальный исход у пациентов пожилого возраста, у пациентов с почечной недостаточностью, у больных сахарным диабетом, у пациентов, которые сопутственно принимают другие лекарственные средства, которые могут повысить уровень калия в крови, и/или у пациентов с интеркуррентными заболеваниями.
Перед принятием решения о сопутствующем применении лекарственных средств, влияющих на РААС, следует оценить соотношение пользы/риска.
Основными факторами риска гиперкалиемии, требующими внимания, являются:
- Сахарный диабет, нарушение функции почек, пожилой возраст (> 70 лет).
- Комбинация с одним или более лекарственными средствами, влияющими на РААС, и/или добавками калия. Лекарственными средствами или терапевтическими классами лекарственных средств, которые могут спровоцировать гиперкалиемию, являются заменители соли, содержащие калий, калийсберегающие диуретики, ингибиторы АПФ, антагонисты рецепторов ангиотензина II, НПВС, включая селективные ингибиторы ЦОГ-2, гепарин, иммунодепрессанты (циклоспорин или такролимус) и триметоприм.
- Сопутствующие явления, в частности обезвоживание, острая сердечная декомпенсация, метаболический ацидоз, нарушение функции почек, внезапное ухудшение состояния почек (например, инфекционные заболевания), клеточный лизис (например, острая ишемия конечностей, рабдомиолиз, тяжелая травма).
У данной категории пациентов рекомендуется проводить тщательный мониторинг уровня калия в сыворотке крови.
Другое
Как и при применении других антигипертензивных лекарственных средств, чрезмерное снижение артериального давления у пациентов с ишемической кардиомиопатией или ишемической болезнью сердца может привести к инфаркту миокарда или инсульту.
Это лекарственное средство содержит менее 1 ммоль (23 мг) / дозу натрия, то есть практически свободно от натрия.
Способ применения и дозы
Способ применения
Препарат Атера А можно принимать независимо от употребления пищи. Рекомендуется запивать таблетки небольшим количеством жидкости.
Дозировка
Рекомендуемая доза препарата Атера А составляет 1 таблетку в сутки.
Максимальная рекомендуемая доза — 1 таблетка Атера А 80 мг/10 мг в сутки. Препарат Атера А предназначен для длительного лечения.
Не рекомендуется применение амлодипина с грейпфрутом или грейпфрутовым соком, поскольку биодоступность может повыситься у некоторых пациентов, что приведет к увеличению антигипертензивного эффекта
Дополнительная терапия
Таблетки Атера А 80 мг/10 мг можно принимать пациентам, у которых артериальное давление адекватно не контролируется с помощью таблеток Атера А 40 мг/10 мг или таблеток Атера А 80 мг/5 мг.
Таблетки Атера А 80 мг/5 мг можно принимать пациентам, у которых артериальное давление адекватно не контролируется с помощью таблеток Атера А 40 мг/5 мг.
Таблетки Атера А 40 мг/10 мг можно принимать пациентам, у которых артериальное давление адекватно не контролируется амлодипином 10 мг.
Таблетки Атера А 40 мг/5 мг можно принимать пациентам, у которых артериальное давление адекватно не контролируется амлодипином 5 мг.
Титрование отдельных доз компонентов (амлодипина и телмисартана) рекомендуется перед переходом к фиксированной комбинации. Если клинически показано, можно рассмотреть вопрос прямого перехода с монотерапии на фиксированную комбинацию.
Пациентов, которые принимали 10 мг амлодипина и которые имели какие-либо побочные реакции, ограничивающие дозу, например отек, можно перевести на прием таблеток Атера А 40 мг/5 мг 1 раз в сутки ежедневно, снижая дозу амлодипина без уменьшения общего ожидаемого антигипертензивного ответа.
Заместительная терапия
Пациенты, принимающие телмисартан и амлодипин отдельными таблетками, вместо этого могут принимать препарат Атера А, который содержит соответствующие дозы указанных компонентов в одной таблетке, 1 раз в сутки ежедневно, например, для удобства или соблюдения режима лечения.
Особые категории пациентов
Пациенты пожилого возраста
Не нужно корректировать дозы для пациентов пожилого возраста. Существует ограниченная информация о применении препарата пациентам пожилого возраста.
Пациенты с нарушениями функции почек
Не нужно корректировать дозы для пациентов с легкими и умеренными нарушениями функции почек. Опыт применения препарата пациентам с тяжелой почечной недостаточностью или пациентам, которые находятся на гемодиализе, ограничен. Таким пациентам следует применять препарат Атера А с осторожностью, поскольку амлодипин и телмисартан не выводятся из организма с помощью диализа.
Пациенты с нарушениями функции печени
Следует с осторожностью назначать препарат пациентам с легкими и умеренными нарушениями функции печени. Доза телмисартана не должна превышать 40 мг в сутки. Применение препарата противопоказано пациентам с тяжелой печеночной недостаточностью.
Дети
Не применять в педиатрической практике. Безопасность и эффективность применения препарата детям в возрасте до 18 лет не установлены. Данные отсутствуют.
Побочные реакции
Побочные реакции распределены по частоте следующим образом: очень часто (≥ 1/10); часто (от ≥ 1/100 до < 1/10); нечасто (от ≥ 1/1000 до < 1/100); редко (от ≥ 1/10000 до < 1/1000); очень редко (< 1/10000); частота неизвестна (невозможно оценить на основе имеющихся данных).В каждой группе по частоте побочные реакции представлены в порядке уменьшения степени проявлений.
|Классификация по системам и органам
|Атера А
|Телмисартан
|Амлодипин
|Инфекции и инвазии
|Нечасто
|инфекции верхних дыхательных путей, включая фарингит и синусит, инфекции мочевыводящих путей, включая цистит
|Редко
|цистит
|сепсис, включая летальное последствие1
|Со стороны крови и лимфатической системы
|Нечасто
|анемия
|Редко
|тромбоцитопения, эозинофилия
|Очень редко
|лейкоцитопения, тромбоцитопения
|Со стороны иммунной системы
|Редко
|повышенная чувствительность, анафилактическая реакция
|Очень редко
|повышенная чувствительность
|Нарушения метаболизма и пищеварения
|Нечасто
|гипергликемия
|Редко
|гипогликемия (у пациентов с сахарным диабетом)
|Очень редко
|гипергликемия
|Психические нарушения
|Нечасто
|смена настроения
|Редко
|депрессия, тревожность, бессонница
|спутанность сознания
|Со стороны нервной системы
|Часто
|головокружение
|Нечасто
|сонливость, мигрень, головная боль, парестезия
|Редко
|синкопе, периферическая нейропатия, гипестезия, дисгевзия, тремор
|Очень редко
|экстрапирамидный синдром
|Со стороны органов зрения
|Нечасто
|нарушение зрения
|Редко
|расстройства зрения
|Со стороны органов слуха и равновесия
|Нечасто
|вертиго
|шум в ушах
|Со стороны сердечной системы
|Нечасто
|брадикардия, усиленное сердцебиение
|Редко
|тахикардия
|Очень редко
|инфаркт миокарда, аритмия, желудочковая тахикардия, фибрилляция предсердий
|Со стороны сосудистой системы
|Нечасто
|артериальная гипотензия, ортостатическая гипотензия, приливы
|Очень редко
|васкулит
|Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения
|Нечасто
|кашель
|одышка
|одышка, ринит
|Очень редко
|интерстициальная болезнь легких3
|Со стороны желудочно-кишечного тракта
|Нечасто
|абдоминальная боль, диарея, тошнота
|метеоризм
|нарушение перистальтики кишечника
|Редко
|рвота, гипертрофия десен, диспепсия, сухость во рту
|дискомфорт в желудке
|Очень редко
|панкреатит, гастрит
|Со стороны печени и желчевыводящих путей
|Редко
|нарушение функции печени, расстройство функции печени2
|Очень редко
|гепатит, желтуха, повышение уровня ферментов печени (в большинстве случаев является следствием холестаза)
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|Нечасто
|зуд
|гипергидроз
|алопеция, пурпура, обесцвечивание кожи, гипергидроз
|Редко
|экзема, эритема, сыпь
|ангионевротический отек (с летальным исходом), медикаментозная сыпь, токсическая кожная сыпь, крапивница
|Очень редко
|ангионевротический отек, мультиформная эритема, крапивница, эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса-Джонсона, фоточувствительность
|Частота неизвестна
|токсический эпидермальный некролиз
|Со стороны опорно-двигательной системы и соединительной ткани
|Нечасто
|артралгия, спазмы мышц (спазмы в ногах), миалгия
|Редко
|боль в спине, боль в конечностях (боль в ногах)
|боли в сухожилии (симптомы, похожие на проявления тендинита)
|Со стороны почек и мочевыводящих путей
|Нечасто
|нарушение функции почек, включая острую почечную недостаточность
|нарушение мочеиспускания, полакиурия
|Редко
|никтурия
|Со стороны репродуктивной системы и молочных желез
|Нечасто
|эректильная дисфункция
|гинекомастия
|Общие нарушения и реакции в месте введения
|Часто
|периферический отек
|Нечасто
|астения, боль в груди, усталость, отек
|боль
|Редко
|недомогание
|гриппоподобное заболевание
|По исследованиям
|Нечасто
|повышенный уровень ферментов печени
|повышение уровня креатинина в крови
|увеличение массы тела, уменьшение массы тела
|Редко
|повышенный уровень мочевой кислоты в крови
|повышение уровня креатинфосфокиназы в крови, снижение уровня гемоглобина
1: явление может быть случайным или связанным с неизвестным в настоящее время механизмом;
2: большинство случаев нарушения функции печени/заболеваний печени наблюдались при применении препарата в постмаркетинговый период у пациентов-японцев; у таких пациентов чаще других наблюдались такие побочные реакции;
3: при применении телмисартана в постмаркетинговом периоде сообщали о случаях интерстициальной болезни легких (преимущественно интерстициальная пневмония и эозинофильная пневмония).
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства играют важную роль. Это позволяет продолжать наблюдение за соотношением пользы и риска применения лекарственного средства. Работники отрасли здравоохранения должны сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке для защиты от света.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 14 таблеток в блистере, по 2 блистера в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Фармацевтический завод "Польфарма" С. А., Польша/
Pharmaceutical Works "Polpharma" S. A., Poland.