дозировка

У большинства пациентов с отрубевидным лишаем продолжительность лечения обычно составляет 7 дней, но при лечении тяжелых случаев дерматофитии стоп, особенно хронического гиперкератического типа, может потребоваться удлинение лечения до 6 недель. Продолжительность лечения дерматомикозов другой локализации, кандидоза и эритразмы обычно составляет 2-4 недели. При онихомикозах необходимая продолжительность лечения после кератолитической экстракции может составлять 6 мес или даже 1 год. Продолжительность лечения, необходимая для достижения лечебного эффекта, варьируется у каждого пациента и зависит от микроорганизма-возбудителя и локализации инфекции. В случае применения лекарственного средства Тиомекс пожилым людям, пациентам с печеночной недостаточностью и пациентам с почечной недостаточностью корректировки дозы и применения особых мер безопасности не требуется, поскольку, согласно фармакокинетическим данным, системная абсорбция тиоконазола при наружном применении незначительна (см. Фармакокинетика).

Способ применения . Крем Тиомекс следует осторожно нанести на пораженную и близлежащую зоны 1–2 раза в сутки, утром и ночью. На интертригинозные участки крем следует наносить умеренно и хорошо распределить во избежание мацерации тканей.

Дети. Безопасность и эффективность применения лекарственного средства для детей не установлена.