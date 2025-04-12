Тиомекс (Thiomex)
Тиомекс инструкция по применению
Состав
Тиоконазол - 10 мг/г
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Тиоконазол является противогрибковым средством широкого спектра действия, а также обладает антибактериальной активностью против нескольких грамположительных микроорганизмов, включая Staphylococcus spp. и Streptococcus spp. В исследованиях in vitro он оказывал фунгицидное действие против дерматофитов, дрожжей и других патогенных грибов. Механизм действия тиоконазола заключается в угнетении ферментов, необходимых для синтеза грибковых мембран, что приводит к изменению их проницаемости. В ходе клинических исследований тиоконазол показал свою эффективность в лечении всех общих, антропофильных и зоофильных дерматомикозов, особенно вызванных Trichophyton rubrum, T. mentagrophytes, а также кандидоза, отрубевидного лишая и эритразмы, бактериальной инфекции, бактериальной инфекции, вызванной Corynebacterium minutissimum. При применении тиоконазола симптоматическое облегчение инфекций кожи проявляется в первые дни лечения.
Фармакокинетика. Системная абсорбция при наружном применении незначительна.
Показания Тиомекс
Тиомекс показан:
– для местного лечения дерматомикозов (дерматофития стоп, микоза кистей рук, отрубевидного лишая), вызванных чувствительными к препарату грибками (дерматофитами и дрожжами);
– для применения в ногтевом ложе после кератолитической экстракции при онихомикозе, вызванном дерматофитами.
Применение Тиомекс
дозировка
У большинства пациентов с отрубевидным лишаем продолжительность лечения обычно составляет 7 дней, но при лечении тяжелых случаев дерматофитии стоп, особенно хронического гиперкератического типа, может потребоваться удлинение лечения до 6 недель. Продолжительность лечения дерматомикозов другой локализации, кандидоза и эритразмы обычно составляет 2-4 недели. При онихомикозах необходимая продолжительность лечения после кератолитической экстракции может составлять 6 мес или даже 1 год. Продолжительность лечения, необходимая для достижения лечебного эффекта, варьируется у каждого пациента и зависит от микроорганизма-возбудителя и локализации инфекции. В случае применения лекарственного средства Тиомекс пожилым людям, пациентам с печеночной недостаточностью и пациентам с почечной недостаточностью корректировки дозы и применения особых мер безопасности не требуется, поскольку, согласно фармакокинетическим данным, системная абсорбция тиоконазола при наружном применении незначительна (см. Фармакокинетика).
Способ применения. Крем Тиомекс следует осторожно нанести на пораженную и близлежащую зоны 1–2 раза в сутки, утром и ночью. На интертригинозные участки крем следует наносить умеренно и хорошо распределить во избежание мацерации тканей.
Дети. Безопасность и эффективность применения лекарственного средства для детей не установлена.
Противопоказания
лекарственное средство противопоказано пациентам с повышенной чувствительностью к действующему веществу, противогрибковым средствам группы имидазола или к любому вспомогательному веществу.
Побочные эффекты
тиоконазол хорошо переносится после местного использования. Частым побочным явлением является местное раздражение (включая местные аллергические реакции), обычно возникающее на первой неделе лечения и обратимое. Системные аллергические реакции возникают нечасто. Однако если при применении тиоконазола возникают реакции гиперчувствительности, лечение следует прекратить и назначить соответствующую терапию.
Побочные реакции приведены по системам органов и частоте: часто (≥1/100, <1/10), нечасто (≥1/1 000, <1/100), редко (≥1/10 000, <1/1 000), очень редко (<1/10 000) и частота неизвестна (невозможно оценить имеющуюся информацию).
Со стороны иммунной системы.
Частота неизвестна: аллергические реакции.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки.
Частота неизвестна: буллезные сыпи, контактный дерматит, сухость кожи, изменения ногтей (включая изменения цвета ногтей, воспаление околоногтевого участка, воспаление и боль ногтей), зуд, раздражение кожи, шелушение кожи, крапивница, дерматит, сыпь.
Со стороны нервной системы.
Частота неизвестна: парестезия.
Общие нарушения и нарушения в месте введения.
Часто: периферические отеки.
Частота неизвестна: боли.
Особые указания
крем Тиомекс не предназначен для офтальмологического применения.
Лекарственное средство содержит цетостеариловый спирт, который может вызвать местные кожные реакции (например, контактный дерматит).
Крем Тиомекс содержит 10 мг бензилового спирта в каждом грамме. Спирт бензиловый может вызвать аллергические реакции и незначительное местное раздражение.
Применение в период беременности и кормления грудью.
Беременность. Показано, что системная абсорбция при местном применении незначительна. Адекватных и хорошо контролируемых исследований у беременных не проводилось. Тиоконазол во время беременности следует применять только в том случае, если врач считает, что потенциальная польза для матери превосходит потенциальный риск для плода.
Период кормления грудью. Неизвестно, проникает ли лекарственное средство в грудное молоко. Поскольку большинство препаратов проникают в грудное молоко, следует прекратить кормление грудью при применении крема Тиомекс.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Инф
ормация о влиянии на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами отсутствует.
Взаимодействия
информация о взаимодействии отсутствует.
Передозировка
передозировка при местном применении тиоконазола маловероятна, поскольку системная абсорбция незначительна. При ошибочном пероральном приеме могут возникать желудочно-кишечные симптомы. Следует принять соответствующие меры для промывания желудка.
Условия хранения
лекарственное средство не требует специальных условий хранения. Хранить в недоступном для детей месте.