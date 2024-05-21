Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию органов дыханияДиетические добавки, применяемые при воспалительных процессах органов дыханияГербикаф подорожник (Herbicaf plantain) Гербикаф подорожник (Herbicaf plantain) (558950) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 147,90 грн Без рецепта 1 шт от 147,90 грн В наличии в 185 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Беркана + Форма выпуска Сироп Объем 200 мл Диетические добавки 7.3. Диетические добавки, применяемые при воспалительных процессах органов дыхания