Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБатончик фруктовый Фруми (Fruit bar Frumi) Батончик фруктовый Фруми (Fruit bar Frumi) (558557) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Витапак Вес 30 г Диетические добавки 2.6. Диетические добавки общеукрепляющего действия