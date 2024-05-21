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Витамин Д3 форте (Vitamin D3 forte) (558555) - инструкция по применению Диетические добавки

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Витамин Д3 форте (Vitamin D3 forte)
Цена в городе Киев
от 196,00 грн
Без рецепта
30 шт от 196,00 грн 30 шт от 196,00 грн
В наличии в 153 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
2.1. Диетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществ