Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществВитамин Д3 форте (Vitamin D3 forte) Витамин Д3 форте (Vitamin D3 forte) (558555) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 196,00 грн Без рецепта 30 шт от 196,00 грн 30 шт от 196,00 грн В наличии в 153 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Фармис ЛТД Форма выпуска Таблетки Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 2.1. Диетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществ