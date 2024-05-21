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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на процесс детоксикации и способствующие выведению из организма чужеродных и токсичных веществДиетические добавки, способствующие детоксикации организмаДетоксивит (Detoxivit)

Детоксивит (Detoxivit) (558376) - инструкция по применению Диетические добавки

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Детоксивит (Detoxivit)
Цена в городе Киев
от 79,82 грн
Без рецепта
30 шт от 79,82 грн
В наличии в 2 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
14.2. Диетические добавки, способствующие детоксикации организма