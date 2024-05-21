Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексовВитамин Д3 + К2 (Vitamin D3 + K2) Витамин Д3 + К2 (Vitamin D3 + K2) (558373) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 1 шт Нет в наличии Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель ЮА-ФАРМ Объем 14.4 мл Диетические добавки 2.3. Диетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексов