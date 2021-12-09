Виодин (Viodin) (558288) - инструкция по применению ATC-классификация
Виодин инструкция по применению
Состав
действующее вещество: повидон-йод;
1 мл препарата содержит повидон-йода 100 мг;
вспомогательные вещества: ноноксинол 9, глицерин, кислота лимонная безводная, натрия гидрофосфат безводный, натрия гидроксид, вода очищенная.
Лекарственная форма
Раствор кожный 100 мг/мл.
Основные физико-химические свойства: раствор темно-коричневого цвета с запахом йода, не содержащий взвешенных и осажденных частиц.
Фармакотерапевтическая группа
Антисептические и дезинфицирующие средства. Повидон-йод.
Код ATС D08A G02.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Повидон-йод представляет собой комплекс йода и полимера поливинилпирролидона (ПВП), который выделяет йод в течение определенного времени после его нанесения на кожу. Элементарный йод оказывает сильное бактерицидное действие, имеет широкий спектр противомикробного действия в отношении бактерий, вирусов, грибков и простейших микроорганизмов.
Механизм действия: свободный йод оказывает быстрый бактерицидный эффект, а полимер представляет собой депо для йода.
При контакте с кожей и слизистыми оболочками из полимера выделяется значительное количество йода.
При образовании комплекса из ПВП йод в значительной степени теряет местнораздражающее действие, присущее спиртовым растворам йода, поэтому хорошо переносится кожей, слизистыми оболочками и пораженными поверхностями.
Йод реагирует с окислительными сульфидными (SH–) и гидроксильными (ОН–) группами аминокислот, входящими в состав ферментов и структурных белков микроорганизмов, инактивируя или разрушая эти белки. Большинство микроорганизмов уничтожаются при действии in vitro менее чем за минуту, а основное разрушительное действие происходит в первые 15–30 секунд. При этом йод обесцвечивается, поэтому изменение насыщенности коричневого цвета является индикатором его эффективности.
Активное вещество препарата ВИОДИН, раствор накожный, имеет широкий антимикробный спектр действия: действует на грамположительные и грамотрицательные бактерии (бактерицидный), на вирусы (вирулицидный), на грибки (фунгицидный) и споры грибков (спорицидный), а также на некоторые простейшие микроорганизмы).
Благодаря механизму действия резистентность на препарат, в том числе вторичная резистентность при длительном применении, не ожидается.
Препарат растворяется в воде и легко смывается водой.
Фармакокинетика.
Длительное нанесение препарата на большие раневые поверхности или тяжелые ожоги, а также слизистые оболочки могут привести к всасыванию значительного количества йода. Обычно в результате длительного применения препарата содержание йода в крови быстро повышается. Концентрация возвращается к исходному уровню через 7–14 суток после последнего применения препарата.
У пациентов с нормальной функцией щитовидной железы увеличение запасов йода не вызывает клинически значимых изменений гормонального тиреоидного статуса.
Абсорбция и почечная экскреция повидона-йода зависят от его молекулярной массы, а поскольку она колеблется в пределах 35000–50000, то возможна задержка вещества.
Объем распределения соответствует около 38% массы тела, период биологического полувыведения после влагалищного применения составляет около 2 суток. Обычный общий уровень йода в плазме крови составляет около 3,8–6 мкг/дл, а уровень неорганического йода — 0,01–0,5 мкг/дл.
Выводится препарат из организма преимущественно почками с клиренсом 15 — 60 мл/мин в зависимости от уровня йода в плазме крови и клиренса креатинина (в норме: 100–300 мкг йода на 1 г креатинина).
Показания
Дезинфекция рук и антисептическая обработка слизистых оболочек, например, перед хирургическими операциями, гинекологическими и акушерскими процедурами, катетеризацией мочевого пузыря, биопсией, инъекциями, пункциями, взятием крови, а также как первая помощь при случайном загрязнении кожи.
Антисептическая обработка ран и ожогов.
Гигиеническая и хирургическая дезинфекция рук.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к йоду или подозрение на нее или повышенная чувствительность к другим компонентам препарата.
Нарушение функции щитовидной железы (узловой коллоидный зоб, эндемический зоб и тиреоидит Хашимото).
Препарат противопоказан перед лечением и после лечения, сцинтиграфии с радиоактивным йодом больным с карциномой щитовидной железы.
Герпетиформный дерматит Дюринга.
Почечная недостаточность.
Особенности применения
Применение повидон-йода может уменьшить поглощение йода щитовидной железой, что может повлиять на результаты некоторых обследований и процедур (сцинтиграфия щитовидной железы, определение белковосвязывающего йода, диагностические процедуры с применением радиоактивного йода), в связи с чем планирование препаратами йода может быть невозможным. После прекращения лечения повидон-йодом необходимо сделать перерыв не менее 1–4 недель.
Окислительное действие повидон-йода может привести к ложноположительным результатам диагностических тестов (например толуидиновая и гваяковая проба на гемоглобин и глюкозу в кале и моче).
Окислительное действие повидон-йода может вызвать коррозию металлов, тогда как пластмассовые и синтетические материалы обычно не чувствительны к повидон-йоду. В отдельных случаях может наблюдаться изменение цвета, что обычно восстанавливается.
Повидон-йод легко удаляется из текстильных и других материалов теплой водой с мылом. Тяжело удаляемые пятна следует обработать раствором аммиака или тиосульфатом натрия.
Раствор не предназначен для применения внутрь.
При предоперационной дезинфекции кожи следует следить, чтобы под больным не оставались остатки раствора (из-за возможности раздражение кожи).
Поскольку невозможно исключить развитие гипертиреоза, длительное (более 14 дней) применение повидон-йода или его применение в значительных количествах на больших поверхностях (более 10% поверхности тела) пациентам (особенно пожилого возраста) с латентными нарушениями функции щитовидной железы допустимо только после тщательной оценки ожидаемой пользы и возможного риска. Состояние таких пациентов следует контролировать с целью выявления ранних признаков гипертиреоза и надлежащего обследования функции щитовидной железы, даже после прекращения применения препарата (до 3 месяцев).
Обесцвечивание раствора свидетельствует о снижении эффективности лекарственного средства. Свет и температура выше 40 °С ускоряют распад действующего вещества лекарственного средства. Раствор предназначен только для наружного применения.
Способ применения и дозы
Препарат предназначен для наружного применения в разбавленном и неразбавленном виде. Не следует смешивать препарат с горячей водой. Допустим только кратковременный нагрев до температуры тела.
Дозирование
Неразведенный раствор препарата ВИОДИН применяют для обработки рук и кожи перед хирургической операцией, катетеризацией мочевого пузыря, инъекциями, пункциями.
Раствор можно применять 2–3 раза в день.
Гигиеническая дезинфекция рук: 2 раза по 3 мл неразбавленного раствора, каждая доза по 3 мл остается на коже в течение 30 секунд.
Хирургическая дезинфекция рук: 2 раза по 5 мл неразбавленного раствора, каждая доза по 5 мл остается на коже в течение 5 минут.
Для дезинфекции кожи неразбавленный раствор после его применения остается до высыхания.
По указанным выше показаниям раствор можно применять после разбавления водопроводной водой. При операциях, а также при антисептической обработке ран и ожогов для разведения следует применять 0,9% раствор хлорида натрия или раствор Рингера.
Рекомендуются следующие разведения:
|Показания
|Разведение
|Объем препарата/объем растворителя
|Влажный компресс
|1:5–1:10
|200 мл–100 мл/1 л
|Погружение и сидячие ванны
|1:25
|40 мл/1 л
|Предоперационная ванна
|1:100
|10 мл/1 л
|Гигиеническая ванна
|1:1000
|10 мл/10 л
Спринцевание влагалища
Введение внутриматочной спирали
Орошение промежности
Орошение в урологии
|1:25
|4 мл/100 мл
|Орошение хронических и послеоперационных ран
|1:2–1:20
|50 мл–5 мл/100 мл
Орошение в ортопедии и травматологии
Орошение при операциях в полости рта
|1:10
|10 мл/100 мл
Раствор следует разводить непосредственно перед применением.
Дети
Новорожденным и детям в возрасте младше 1 года повидон-йод следует применять только по жизненным показаниям. В случае необходимости следует наблюдать за функцией щитовидной железы.
Побочные реакции
Исследование: изменение уровня электролитов плазмы крови (гипернатриемия) и осмолярности, метаболический ацидоз.
Со стороны почек и мочевыделительной системы: нарушение функции почек, острая почечная недостаточность.
Со стороны кожи и подкожных тканей: местные кожные реакции гиперчувствительности, такие как контактный дерматит с псориазообразными красными мелкими буллезными образованиями; аллергические реакции, включая зуд, покраснение, сыпь, ангионевротический отек.
При проявлении этих признаков следует прекратить применение лекарственного средства.
Со стороны эндокринной системы: гипертиреоз, гипотиреоз. Длительное применение повидон-йода может привести к поглощению большого количества йода.
В некоторых случаях наблюдался йодоиндуцированный гипертиреоз, возникший в результате длительного применения препарата, в основном у пациентов с заболеванием щитовидной железы.
В отдельных случаях возможны генерализованные острые реакции со снижением артериального давления и/или затрудненным дыханием (анафилактические реакции).
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 30 мл во флаконе, по 1 флакону, укупоренном крышкой-пипеткой, в пачке;
по 100 мл во флаконе, по 1 флакону, укупоренном насадкой и крышкой, в пачке;
по 1000 мл во флаконе, укупоренном крышкой или капельницей и крышкой.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ЧАО ФФ «Виола».