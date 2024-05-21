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Гель для интимной гигиены Лактовит (Gel for intimate hygiene Lactovit) (558167) - инструкция по применению Косметические средства

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Гель для интимной гигиены Лактовит (Gel for intimate hygiene Lactovit)
Цена в городе Киев
от 298,00 грн
Без рецепта
1 шт от 298,00 грн
В наличии в 147 аптеках
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Производитель
Объем
250 мл
Косметические средства
4.3. Средства для интимной гигиены, лубриканты