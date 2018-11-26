Содержание натрия в дозе, равной 4 таблеткам, составляет 221,5 мг (9,64 ммоль). Это следует учитывать пациентам, которым рекомендовано соблюдение низкосолевой диеты, например в некоторых случаях застойной сердечной недостаточности и почечной недостаточности.

Доза, равная 4 таблеткам, содержит 300 мг (7,5 ммоль) кальция. Следует соблюдать осторожность при лечении пациентов с гиперкальциемией, нефрокальцинозом и рецидивирующим образованием почечных камней, содержащих кальций.

Это лекарственное средство содержит аспартам (Е951), который является источником фенилаланина. Поэтому средство может представлять опасность для пациентов с фенилкетонурией.

Это лекарственное средство содержит кармоизин (Е122), который может вызывать аллергические реакции.

В случае отсутствия уменьшения выраженности симптоматики через 7 дней лечения клиническая ситуация требует пересмотра.

Это лекарственное средство содержит ксилит, который может оказать слабительное действие. Энергетическая ценность 1 г ксилита — 2,4 ккал.

Применение в период беременности или кормления грудью. Гавискон Двойного действия не влияет на течение беременности, внутриутробное и постнатальное развитие ребенка. Препарат можно применять в период беременности и кормления грудью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами.