Гавискон® двойного действия таблетки жевательные (Gaviscon® double action chewable tablets) (558128) - инструкция по применению ATC-классификация
Гавискон двойного действия таблетки жевательные инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Лекарственное средство является комбинацией двух антацидов (карбоната кальция, гидрокарбоната натрия) и альгината натрия, который оказывает адсорбирующее и обволакивающее действие. После приема препарат быстро реагирует с желудочной кислотой, образуя слой геля альгиновой кислоты, который имеет почти нейтральное значение рН и покрывает стенки желудка, эффективно предотвращая появление гастроэзофагеального рефлюкса. В тяжелых случаях слой геля, распределенный по поверхности содержимого желудка, поднимается в пищевод и предотвращает его раздражение.
Карбонат кальция нейтрализует желудочную кислоту и обеспечивает быстрое облегчение при расстройствах пищеварения и изжоге. Этот эффект усиливается благодаря гидрокарбонату натрия, который также оказывает нейтрализующее действие. Общая нейтрализующая способность продукта при минимальной дозе 10 мл составляет около 10 мЕкв H+.
Фармакокинетика. Механизм действия лекарственного средства — физический и не зависит от всасывания в системный кровоток.
Показания Гавискон двойного действия таблетки жевательные
лечение симптомов гастроэзофагеального рефлюкса, связанных с кислотностью содержимого желудка, которое забрасывается в пищевод, таких как кислая отрыжка, изжога, расстройство пищеварения, например, после приема пищи или в период беременности.
Применение Гавискон двойного действия таблетки жевательные
лекарственное средство предназначено для перорального применения.
Таблетки тщательно разжевывать.
Взрослые и дети старше 12 лет: по 2–4 таблетки после еды и перед сном, всего до 4 раз в сутки.
Пациенты пожилого возраста: для этой возрастной группы коррекции дозы не требуется.
Дети. Не рекомендуется применение у детей до 12 лет.
Противопоказания
лекарственное средство противопоказано пациентам с известной или подозреваемой гиперчувствительностью к действующим веществам или любому из вспомогательных веществ, в том числе метилпарагидроксибензоату (Е218) и пропилпарагидроксибензоату (Е216).
Побочные эффекты
очень редко (<1/10 000) у пациентов с повышенной чувствительностью к компонентам препарата может возникнуть аллергическая реакция в виде крапивницы, бронхоспазма, анафилактических или анафилактоидных реакций.
Прием большого количества кальция карбоната может привести к развитию алкалоза, гиперкальциемии, кислотного рикошета, молочно-щелочного синдрома или запора. Как правило, такие симптомы возникают вследствие превышения рекомендуемой дозы.
Особые указания
Содержание натрия в дозе, равной 4 таблеткам, составляет 221,5 мг (9,64 ммоль). Это следует учитывать пациентам, которым рекомендовано соблюдение низкосолевой диеты, например в некоторых случаях застойной сердечной недостаточности и почечной недостаточности.
Доза, равная 4 таблеткам, содержит 300 мг (7,5 ммоль) кальция. Следует соблюдать осторожность при лечении пациентов с гиперкальциемией, нефрокальцинозом и рецидивирующим образованием почечных камней, содержащих кальций.
Это лекарственное средство содержит аспартам (Е951), который является источником фенилаланина. Поэтому средство может представлять опасность для пациентов с фенилкетонурией.
Это лекарственное средство содержит кармоизин (Е122), который может вызывать аллергические реакции.
В случае отсутствия уменьшения выраженности симптоматики через 7 дней лечения клиническая ситуация требует пересмотра.
Это лекарственное средство содержит ксилит, который может оказать слабительное действие. Энергетическая ценность 1 г ксилита — 2,4 ккал.
Применение в период беременности или кормления грудью. Гавискон Двойного действия не влияет на течение беременности, внутриутробное и постнатальное развитие ребенка. Препарат можно применять в период беременности и кормления грудью.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами.
Взаимодействия
в связи с наличием карбоната кальция, который действует как антацид, необходимо выдерживать 2-часовой интервал между приемом препарата Гавискон Двойного действия и другими лекарственными средствами, особенно блокаторами Н2-гистаминовых рецепторов, тетрациклинами, дигоксином, фторхинолоном, солями железа, кетаконазолом, нейролептиками, тироксином, пеницилламином, блокаторами β-адренорецепторов (атенолол, метопролол, пропранолол), ГКС, хлорохином и дифосфонатами.
Передозировка
передозировка бывает очень редко и может проявляться дискомфортом и ощущением вздутия в животе.
При передозировке необходимо прекратить применение препарата и проводить симптоматическую терапию.
Условия хранения
хранить при температуре не выше 30 °С в оригинальной упаковке. Хранить в недоступном для детей месте.