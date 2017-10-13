Если не наблюдается улучшение через 7 дней, клиническую ситуацию следует пересмотреть. Каждые 10 мл препарата содержат 78 мг (2,0 ммоль) калия и 106 мг (4,6 ммоль) натрия, что эквивалентно 5,3% максимального ежедневного суточного употребления натрия, рекомендованного ВОЗ. Максимальная суточная доза данного препарата эквивалентна 21% максимального ежедневного суточного употребления натрия, рекомендованного ВОЗ. Данный препарат относится к препаратам с высоким содержанием натрия. Это следует учитывать больным, которые соблюдают низкосолевую диету, например при застойной сердечной недостаточности и при нарушении функции почек, или применяют лекарственные средства, которые могут повысить уровни калия в плазме крови. Следует обратить внимание, что 10 мл суспензии содержат 200 мг (2,0 ммоль) кальция карбоната, поэтому необходимо с осторожностью назначать препарат больным с гиперкальциемией, нефрокальцинозом и рецидивирующей почечнокаменной болезнью, обусловленной кальцием. Лекарственное средство содержит метилгидроксибензоат и пропилгидроксибензоат, которые могут вызывать аллергические реакции (возможно, отсроченные).

Применение в период беременности или кормления грудью. Клинические исследования с участием более 500 беременных, а также большой опыт постмаркетингового применения указывают на отсутствие токсического воздействия действующих веществ на плод или новорожденного, а также отсутствие их способности вызывать врожденные пороки развития. В случае клинической необходимости препарат Гавискон Форте мятную суспензию можно применять в период беременности. Кормление грудью . Данные о наличии влияния на грудных младенцев отсутствуют. Гавискон Форте мятная суспензия можно применять в период кормления грудью.

Фертильность . Данные о наличии влияния на фертильность у человека отсутствуют.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и другими сложными механизмами.