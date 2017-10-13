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Гавискон форте мятная суспензия (Gaviscon® forte peppermint suspension) (558126) - инструкция по применению ATC-классификация

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Гавискон форте мятная суспензия (Gaviscon<sup>&reg;</sup> forte peppermint suspension)
Цена в городе Киев
от 270,11 грн
Без рецепта
20 шт от 270,11 грн 1 шт от 106,75 грн
В наличии в 1140 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Суспензия оральная
Количество штук в упаковке
20 шт.
ATC-група
A02B X13 Альгиновая кислота
Регистрационное удостоверение
UA/6865/01/01 от 13.10.2017

Гавискон форте мятная суспензия инструкция по применению

Фармакологические свойства

Фармакодинамика. После приема внутрь Гавискон Форте мятная суспензия быстро начинает взаимодействовать с желудочным соком, образуя слой геля альгиновой кислоты на его поверхности, имеющей близкое к нейтральному значению рН, подавляет гастроэзофагеальный рефлюкс до 4 ч и выступает в роли защитного барьера на поверхности желудочного содержимого, защищая пищевод от кислоты, пепсина и желчи. В тяжелых случаях слой геля попадает в пищевод вместо содержимого желудка и защищает стенки пищевода. Кроме того, данные, полученные in vitro, продемонстрировали, что слой геля оказывает вторичное действие и способен задерживать желчь и пепсин в своей структуре и тем самым дополнительно защищать пищевод от компонентов желудочного сока.
Фармакокинетика. Механизм действия этого лекарственного средства физический и не зависит от абсорбции в системный кровоток.

Показания Гавискон форте мятная суспензия

Симптоматическое лечение гастроэзофагеального рефлюкса (кислая отрыжка, изжога), рефлюкс-эзофагита, расстройств функции желудка, которые приводят к рефлюксу: например, после операции на желудке, в результате хиатальной грыжи, во время беременности.

Применение Гавискон форте мятная суспензия

Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет препарат назначают перорально. Принимают по 5–10 мл (1–2 чайные ложки) после еды и перед сном до 4 раз в сутки.
Особые категории пациентов
Не требуется коррекция дозы пациентам пожилого возраста.
Нарушение функции печени: коррекция дозы не требуется.
Нарушение функции почек: следует применять с осторожностью пациентам, которым необходимо соблюдать низкосолевую диету. Не следует применять препарат более 7 дней. Если симптомы заболевания сохраняются или усиливаются в течение этого периода, больному следует обратиться к врачу для уточнения диагноза и корректировки схемы лечения.
Дети. Не рекомендуется детям в возрасте младше 12 лет. Детям в возрасте младше 12 лет можно применять препарат только по назначению врача, когда ожидаемый положительный эффект превышает потенциальный риск от приема препарата.

Противопоказания

Лекарственное средство противопоказано пациентам с известной или подозреваемой гиперчувствительностью к действующим веществам или к любому из вспомогательных веществ, в том числе метилпарагидроксибензоату (Е218) и пропилпарагидроксибензоату (Е216).

Побочные эффекты

Побочные реакции приводятся по частоте их проявления согласно такой классификации: очень часто (1/10), часто (1/100 и <1/10), нечасто (1/1000 и <1/100), редко (1/10000 и <1/1000), очень редко (<1/10000) и частота неизвестна (нельзя оценить по имеющимся данным).
Со стороны иммунной системы. Очень редко: анафилактические и анафилактоидные реакции, реакции гиперчувствительности, такие как крапивница.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения. Очень редко: проявления дыхательной системы, такие как бронхоспазм.
Со стороны пищеварительного тракта. Частота неизвестна: вздутие живота, запор.

Особые указания

Если не наблюдается улучшение через 7 дней, клиническую ситуацию следует пересмотреть. Каждые 10 мл препарата содержат 78 мг (2,0 ммоль) калия и 106 мг (4,6 ммоль) натрия, что эквивалентно 5,3% максимального ежедневного суточного употребления натрия, рекомендованного ВОЗ. Максимальная суточная доза данного препарата эквивалентна 21% максимального ежедневного суточного употребления натрия, рекомендованного ВОЗ. Данный препарат относится к препаратам с высоким содержанием натрия. Это следует учитывать больным, которые соблюдают низкосолевую диету, например при застойной сердечной недостаточности и при нарушении функции почек, или применяют лекарственные средства, которые могут повысить уровни калия в плазме крови. Следует обратить внимание, что 10 мл суспензии содержат 200 мг (2,0 ммоль) кальция карбоната, поэтому необходимо с осторожностью назначать препарат больным с гиперкальциемией, нефрокальцинозом и рецидивирующей почечнокаменной болезнью, обусловленной кальцием. Лекарственное средство содержит метилгидроксибензоат и пропилгидроксибензоат, которые могут вызывать аллергические реакции (возможно, отсроченные).
Применение в период беременности или кормления грудью. Клинические исследования с участием более 500 беременных, а также большой опыт постмаркетингового применения указывают на отсутствие токсического воздействия действующих веществ на плод или новорожденного, а также отсутствие их способности вызывать врожденные пороки развития. В случае клинической необходимости препарат Гавискон Форте мятную суспензию можно применять в период беременности. Кормление грудью. Данные о наличии влияния на грудных младенцев отсутствуют. Гавискон Форте мятная суспензия можно применять в период кормления грудью.
Фертильность. Данные о наличии влияния на фертильность у человека отсутствуют.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и другими сложными механизмами.

Взаимодействия

В связи с присутствием кальция карбоната, действующего как антацид, между приемом Гавискона Форте мятная суспензия и приемом других лекарственных средств, особенно Н2-антигистаминных препаратов, тетрациклинов, дигоксина, фторхинолона, солей железа, кетоконазола, нейролептиков, тироксина, пеницилламина, блокаторов β-адренорецепторов (атенолол, метопролол, пропанолол), глюкокортикоидов, хлорохина, дифосфонатов и эстрамустина, должно пройти не менее 2 ч.

Передозировка

Передозировка бывает очень редко и может проявляться как дискомфорт и вздутие в животе. При передозировке следует прекратить применение препарата и провести симптоматическую терапию.

Условия хранения

в недоступном для детей месте при температуре не выше 30 °С. Не храните в холодильнике. Не замораживать!
Хранить не больше 6 месяцев после первого открытия флакона.

Гавискон форте мятная суспензия
Гавискон форте мятная суспензия суспензия оральная саше 10 мл, №20
от 270,11 грн
В наличии в 1140 аптеках
Цены в аптеках
Гавискон форте мятная суспензия
Гавискон форте мятная суспензия суспензия оральная саше 10 мл, №20
от 270,11 грн
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