Гавискон мятные таблетки (Gaviscon® peppermint tablets) (558124) - инструкция по применению ATC-классификация
Гавискон мятные таблетки инструкция по применению
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. После приема внутрь Гавискон® мятные таблеки быстро начинают взаимодействовать с желудочным соком, образуя слой геля альгиновой кислоты на его поверхности, который имеет близкое к нейтральному значению рН и эффективно покрывает стенки желудка, предотвращая появление гастроэзофагеального рефлюкса. В тяжелых случаях этот слой, распределенный по поверхности содержимого желудка, поднимается к пищеводу и предотвращает его раздражение. Фармакокинетика. Механизм действия этого лекарственного средства физический и не зависит от абсорбции в системное кровообращение.
Показания Гавискон мятные таблетки
Лечение симптомов гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, а именно: изжоги; отрыжки кислым; расстройств пищеварения, относящихся к рефлюксу, в том числе в период беременности.
Применение Гавискон мятные таблетки
Лекарственное средство предназначено для перорального применения. Таблетки нужно тщательно разжевывать.
Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет: по 2–4 таблетки после еды и перед сном.
Пациенты пожилого возраста: для этой возрастной группы не нужно корректировать дозу.
Дети. Клинические данные по применению препарата детям в возрасте младше 12 лет отсутствуют. Не рекомендуется применять детям в возрасте младше 12 лет.
Противопоказания
Это лекарственное средство противопоказано пациентам с известной или подозреваемой гиперчувствительностью к натрию альгинату, натрию гидрокарбонату и кальцию карбонату или к любому из вспомогательных веществ.
Побочные эффекты
Побочные реакции приводятся по частоте их проявления согласно такой классификации: очень часто (1/10), часто (от 1/100 до <1/10), нечасто (от 1/1000 до <1/100), редко (от 1/10000 до <1/1000), очень редко (<1/10000), частота неизвестна (невозможно оценить по имеющимся данным).
Со стороны иммунной системы. Анафилактические и анафилактоидные реакции, реакции гиперчувствительности, такие как крапивница.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения. Проявления со стороны дыхательной системы, такие как бронхоспазм.
Со стороны пищеварительного тракта Вздутие живота, запор.
Особые указания
4 таблетки содержат 253 мг (11 ммоль) натрия, что эквивалентно 12,65% от максимального суточного употребления натрия для взрослых, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения. Максимальная суточная доза эквивалентна 50,6% от максимального суточного потребления натрия, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения. Этот препарат имеет высокое содержание натрия, что необходимо учитывать больным, которые соблюдают низкосолевую диету, в частности, при заболеваниях почек или застойной сердечной недостаточности. Доза, равная 4 таблеткам, содержит 320 мг (3,2 ммоль) кальция карбоната. Следует соблюдать осторожность при лечении пациентов с гиперкальциемией, нефрокальцинозом и рецидивирующим образованием в почках камней, содержащих кальций. 1 таблетка этого препарата содержит 3,75 мг аспартама. При пероральном применении аспартам гидролизуется в желудочно-кишечном тракте. Одним из основных продуктов гидролиза является фенилаланин. Поскольку препарат содержит аспартам (Е 951), его нельзя назначать больным фенилкетонурией. В случае отсутствия улучшения симптоматики через 7 дней лечения клиническая ситуация требует пересмотра.
Применение в период беременности или кормления грудью. Клинические исследования с участием более 500 беременных женщин, а также большой объем данных постмаркетингового опыта применения указывают на отсутствие токсического воздействия действующих веществ на плод или новорожденного, а также отсутствие их способности вызывать врожденные пороки развития. Гавискон мятные таблетки можно применять в период беременности при наличии клинической необходимости.
Кормление грудью. Исследования показали отсутствие влияния на новорожденных/младенцев, кормящих грудью женщины, применявших это лекарственное средство. Гавискон® мятные таблетки можно применять в период кормления грудью.
Фертильность. Клинический опыт продемонстрировал, что при применении терапевтических доз не ожидается влияние на фертильность человека.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Препарат не влияет или оказывает несущественное влияние на способность управлять автотранспортом и работу с другими механизмами.
Взаимодействия
Между приемом Гавискона мятные таблетки и других лекарственных средств, особенно тетрациклинов, дигоксина, фторхинолона, солей железа, кетоконазола, нейролептиков, тиреоидных гормонов, пеницилламина, блокаторов β-адренорецепторов (атенолол, метопролол, пропранолол) глюкокортикоидов, хлорохина, эстрамустина и бифосфонатов, должно пройти не менее 2 ч.
Передозировка
Симптомы. Симптомы могут быть незначительными; может возникать некоторый дискомфорт в животе. Передозировка может проявляться как вздутие живота.
Лечение. При передозировке применяют симптоматическое лечение.
Условия хранения
в недоступном для детей месте при температуре не выше 30 °С.