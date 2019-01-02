4 таблетки содержат 253 мг (11 ммоль) натрия, что эквивалентно 12,65% от максимального суточного употребления натрия для взрослых, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения. Максимальная суточная доза эквивалентна 50,6% от максимального суточного потребления натрия, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения. Этот препарат имеет высокое содержание натрия, что необходимо учитывать больным, которые соблюдают низкосолевую диету, в частности, при заболеваниях почек или застойной сердечной недостаточности. Доза, равная 4 таблеткам, содержит 320 мг (3,2 ммоль) кальция карбоната. Следует соблюдать осторожность при лечении пациентов с гиперкальциемией, нефрокальцинозом и рецидивирующим образованием в почках камней, содержащих кальций. 1 таблетка этого препарата содержит 3,75 мг аспартама. При пероральном применении аспартам гидролизуется в желудочно-кишечном тракте. Одним из основных продуктов гидролиза является фенилаланин. Поскольку препарат содержит аспартам (Е 951), его нельзя назначать больным фенилкетонурией. В случае отсутствия улучшения симптоматики через 7 дней лечения клиническая ситуация требует пересмотра.

Применение в период беременности или кормления грудью. Клинические исследования с участием более 500 беременных женщин, а также большой объем данных постмаркетингового опыта применения указывают на отсутствие токсического воздействия действующих веществ на плод или новорожденного, а также отсутствие их способности вызывать врожденные пороки развития. Гавискон мятные таблетки можно применять в период беременности при наличии клинической необходимости.

Кормление грудью. Исследования показали отсутствие влияния на новорожденных/младенцев, кормящих грудью женщины, применявших это лекарственное средство. Гавискон® мятные таблетки можно применять в период кормления грудью.

Фертильность . Клинический опыт продемонстрировал, что при применении терапевтических доз не ожидается влияние на фертильность человека.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Препарат не влияет или оказывает несущественное влияние на способность управлять автотранспортом и работу с другими механизмами.