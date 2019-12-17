Гавискон клубничные таблетки (Gaviscon strawberry tablets) (558122) - инструкция по применению ATC-классификация
Гавискон клубничные таблетки инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. После приема внутрь Гавискон мятные таблетки быстро начинают взаимодействовать с желудочным соком, образуя слой геля альгиновой кислоты на его поверхности, который близок к нейтральному значению рН и эффективно покрывает стенки желудка, предотвращая появление гастроэзофагеального рефлюкса. В тяжелых случаях этот слой, распределенный по поверхности содержимого желудка, поднимается к пищеводу и предотвращает его раздражение.
Фармакокинетика. Механизм действия этого лекарственного средства физический и не зависит от абсорбции в системное кровообращение.
Показания Гавискон клубничные таблетки
Лечение симптомов гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, а именно: изжоги; отрыжки кислым; нарушений пищеварения, связанных с рефлюксом, в том числе в период беременности.
Применение Гавискон клубничные таблетки
Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет препарат назначать перорально по 2–4 таблетки после еды и перед сном (до 4 раз в сутки). Таблетки нужно разжевывать. Не следует применять препарат более 7 дней. Если симптомы заболевания сохраняются или усиливаются в течение этого периода, больному следует обратиться к врачу для уточнения диагноза и коррекции схемы лечения. Пациенты пожилого возраста Не нужно корректировать дозу для пациентов пожилого возраста. Пациенты с заболеваниями печени Коррекция дозы не требуется. Пациенты с заболеваниями почек Необходимо учитывать больным, придерживающимся низкосолевой диеты.
Дети. Не рекомендуется применять детям в возрасте младше 6 лет. Детям в возрасте 6 — 12 лет препарат можно применять только по назначению и наблюдению врача. Детям в возрасте 6 — 12 лет препарат назначают в форме суспензии.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Побочные эффекты
Побочные реакции классифицированы по системам органов и частоте.
Частота определяется следующим образом: очень часто: ≥1/10; часто: ≥1/100 и <1/10; нечасто: ≥1/1000 и <1/100; редко: ≥1/10000 и <1/1000; очень редко: <1/10000; неизвестно (нельзя оценить по имеющимся данным).
Со стороны иммунной системы. Очень редко: анафилактические и анафилактоидные реакции, включая аллергическую реакцию в виде крапивницы.
Со стороны дыхательных путей и органов средостения. Очень редко: бронхоспазм.
Со стороны пищеварительного тракта. Неизвестно: вздутие живота, запор.
Особые указания
4 таблетки содержат 254,84 мг (11,08 ммоль) натрия, что эквивалентно 12,74% от максимального суточного потребления натрия для взрослых, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения. Максимальная суточная доза эквивалентна 50,96% от максимального суточного потребления натрия, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения. У этого препарата высокое содержание натрия, что необходимо учитывать больным, которые соблюдают низкосолевую диету, в частности, при заболеваниях почек или застойной сердечной недостаточности. Следует соблюдать осторожность при лечении пациентов с гиперкальциемией и нефрокальцинозом, а также с рецидивирующим образованием в почках камней, содержащих кальций, учитывая, что 4 таблетки содержат 320 мг (3,2 ммоль) карбоната кальция. Поскольку препарат содержит аспартам, его нельзя назначать больным фенилкетонурией. У пациентов с очень низким уровнем кислотности желудочного сока возможно снижение эффективности препарата. При отсутствии улучшения в течение 7 дней необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
Применение в период беременности или кормления грудью. Гавискон клубничные таблетки не влияют на течение беременности, внутриутробное и постнатальное развитие плода/ребенка. Учитывая наличие кальция карбоната, препарат рекомендуется применять как можно более короткое время. Препарат можно применять беременным и в период кормления грудью.
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами.
Взаимодействия
В связи с присутствием кальция карбоната, действующего как антацид, между приемом Гавискона клубничные таблетки и приемом других лекарственных средств, особенно Н2-антигистаминных препаратов, тетрациклинов, дигоксина, фторхинолона, солей железа, кетаконазола, нейролептиков, тироксина, блокаторов β-адренорецепторов (атенолол, метопролол, пропанолол), глюкокортикоидов, хлорохина, дифосфонатов и эстрамустина, должно пройти не менее 2 ч.
Передозировка
Симптомы. Симптомы могут быть незначительными; может возникать некоторый дискомфорт в животе. Передозировка может проявляться вздутием живота.
Лечение. При передозировке применяют симптоматическое лечение.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке.