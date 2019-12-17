4 таблетки содержат 254,84 мг (11,08 ммоль) натрия, что эквивалентно 12,74% от максимального суточного потребления натрия для взрослых, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения. Максимальная суточная доза эквивалентна 50,96% от максимального суточного потребления натрия, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения. У этого препарата высокое содержание натрия, что необходимо учитывать больным, которые соблюдают низкосолевую диету, в частности, при заболеваниях почек или застойной сердечной недостаточности. Следует соблюдать осторожность при лечении пациентов с гиперкальциемией и нефрокальцинозом, а также с рецидивирующим образованием в почках камней, содержащих кальций, учитывая, что 4 таблетки содержат 320 мг (3,2 ммоль) карбоната кальция. Поскольку препарат содержит аспартам, его нельзя назначать больным фенилкетонурией. У пациентов с очень низким уровнем кислотности желудочного сока возможно снижение эффективности препарата. При отсутствии улучшения в течение 7 дней необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Применение в период беременности или кормления грудью. Гавискон клубничные таблетки не влияют на течение беременности, внутриутробное и постнатальное развитие плода/ребенка. Учитывая наличие кальция карбоната, препарат рекомендуется применять как можно более короткое время. Препарат можно применять беременным и в период кормления грудью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами.