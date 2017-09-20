Гавискон мятная суспензия (Gaviscon® peppermint suspension) (558116) - инструкция по применению ATC-классификация
Гавискон мятная суспензия инструкция по применению
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. После приема внутрь Гавискон мятная суспензия быстро начинает взаимодействовать с желудочным соком, образуя слой геля альгиновой кислоты на его поверхности, который близок к нейтральному значению рН, быстро и эффективно покрывает стенки желудка (в течение 4 ч), предотвращая появление гастроэзофагеального рефлюкса. В тяжелых случаях этот слой, распределенный по поверхности содержимого желудка, поднимается к пищеводу и предотвращает его раздражение.
Фармакокинетика. Механизм действия лекарственного средства физический и не зависит от уровня всасывания в системное кровообращение.
Показания Гавискон мятная суспензия
Симптоматическое лечение желудочно-пищеводного рефлюкса, изжоги, в том числе у беременных.
Применение Гавискон мятная суспензия
Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет препарат назначают перорально по 10–20 мл (2–4 чайные ложки) после еды и перед сном. Пациенты пожилого возраста не нуждаются в коррекции дозы.
Детям в возрасте 6 — 12 лет: 5–10 мл (1–2 чайные ложки) после еды и перед сном. Не следует применять препарат более 7 дней. Если симптомы заболевания сохраняются или усиливаются в течение этого периода, больному следует обратиться к врачу для уточнения диагноза и коррекции схемы лечения. Пациенты с нарушением функции печени не нуждаются в коррекции дозы. Почечная недостаточность: принимать с осторожностью больным, придерживающимся низкосолевой диеты (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Дети. Не рекомендуется применять детям в возрасте младше 6 лет. Детям в возрасте младше 12 лет препарат можно применять только по назначению и наблюдению врача.
Противопоказания
Это лекарственное средство противопоказано пациентам с известной или подозреваемой гиперчувствительностью к действующим веществам или любым вспомогательным веществам, в том числе метилпарагидроксибензоату (Е 218) и пропилпарагидроксибензоату (Е 216).
Побочные эффекты
Побочные реакции классифицированы по частоте следующим образом: очень часто (1/10), часто (от 1/100 до <1/10), нечасто (от 1/1000 до <1/100), редко (от 1/10000 до <1/1000), очень редко ( <1/10000) и частота неизвестна (не подлежит оценке с учетом имеющихся данных).
Со стороны иммунной системы. Очень редко: анафилактические и анафилактоидные реакции, реакции гиперчувствительности, такие как кожная сыпь, крапивница.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения. Очень редко: проявления со стороны дыхательной системы, такие как бронхоспазм.
Со стороны пищеварительного тракта. Частота неизвестна: вздутие живота, запор.
Особые указания
При отсутствии улучшения через 7 дней необходимо просмотреть клиническую картину. В 20 мл препарата содержится 285,2 мг (12,4 ммоль) натрия, что эквивалентно 14,26% от максимального суточного потребления натрия для взрослых, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения. Максимальная суточная доза эквивалентна 57% от максимального суточного потребления натрия для взрослых, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения. Этот препарат имеет высокое содержание натрия, что необходимо учитывать больным, которые соблюдают низкосолевую диету, в частности, при заболеваниях почек или застойной сердечной недостаточности. В 10 мл продукта содержится 160 мг (1,6 ммоль) кальция карбоната. С осторожностью следует применять лекарственное средство пациентам с гиперкальциемией, нефрокальцинозом и рецидивирующими кальциесодержащими конкрементом в почках. Пациентам с нарушением функции почек необходимо регулярно наблюдать за уровнем кальция, калия и магния. Лекарственное средство содержит метилпарагидроксибензоат (Е 218) и пропилпарагидроксибензоат (Е 216), которые могут вызвать аллергические реакции (возможно отсроченные) (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Применение в период беременности или кормления грудью. Клинические исследования с участием более 500 беременных женщин, а также большой объем данных, полученных во время постмаркетингового применения, указывают на то, что действующие вещества не вызывают пороки развития и не оказывают токсического воздействия на новорожденных/младенцев. Препарат Гавискон мятную суспензию можно применять в период беременности при наличии клинической необходимости после консультации с врачом.
Кормление грудью. Исследования показали отсутствие влияния на новорожденных/младенцев, находящихся на грудном вскармливании, матери которых применяли это лекарственное средство. Препарат Гавискон мятную суспензию можно применять в период кормления грудью после консультации с врачом.
Фертильность. По данным доклинических исследований, альгинат не оказывает негативного влияния на фертильность или репродуктивную функцию исследуемых животных или их потомства. Клинические данные не свидетельствуют о наличии влияния на фертильность человека.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами или работать с другими сложными механизмами.
Взаимодействия
Между приемом Гавискона мятная суспензия и применением других лекарственных средств, особенно Н2-антигистаминных препаратов, тетрациклинов, дигоксина, фторхинолона, солей железа, кетоконазола, нейролептиков, тироксина, пеницилламина, блокаторов β-адренорецепторов (атенолол, метопролол, пропанолол), глюкокортикоидов, хлорохина, бисфосфонатов (дифосфонатов) и эстрамустина, должно пройти не менее 2 ч.
Передозировка
Симптомы. Симптомы могут быть незначительными; может возникать некоторый дискомфорт в животе. Передозировка может проявляться как вздутие живота.
Лечение. При передозировке применяют симптоматическое лечение.
Условия хранения
в недоступном для детей месте при температуре не выше 30 °С. Не хранить в холодильнике и не замораживать.
Открытый флакон хранить не больше 6 месяцев.