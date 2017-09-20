При отсутствии улучшения через 7 дней необходимо просмотреть клиническую картину. В 20 мл препарата содержится 285,2 мг (12,4 ммоль) натрия, что эквивалентно 14,26% от максимального суточного потребления натрия для взрослых, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения. Максимальная суточная доза эквивалентна 57% от максимального суточного потребления натрия для взрослых, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения. Этот препарат имеет высокое содержание натрия, что необходимо учитывать больным, которые соблюдают низкосолевую диету, в частности, при заболеваниях почек или застойной сердечной недостаточности. В 10 мл продукта содержится 160 мг (1,6 ммоль) кальция карбоната. С осторожностью следует применять лекарственное средство пациентам с гиперкальциемией, нефрокальцинозом и рецидивирующими кальциесодержащими конкрементом в почках. Пациентам с нарушением функции почек необходимо регулярно наблюдать за уровнем кальция, калия и магния. Лекарственное средство содержит метилпарагидроксибензоат (Е 218) и пропилпарагидроксибензоат (Е 216), которые могут вызвать аллергические реакции (возможно отсроченные) (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Применение в период беременности или кормления грудью. Клинические исследования с участием более 500 беременных женщин, а также большой объем данных, полученных во время постмаркетингового применения, указывают на то, что действующие вещества не вызывают пороки развития и не оказывают токсического воздействия на новорожденных/младенцев. Препарат Гавискон мятную суспензию можно применять в период беременности при наличии клинической необходимости после консультации с врачом.

Кормление грудью. Исследования показали отсутствие влияния на новорожденных/младенцев, находящихся на грудном вскармливании, матери которых применяли это лекарственное средство. Препарат Гавискон мятную суспензию можно применять в период кормления грудью после консультации с врачом.

Фертильность . По данным доклинических исследований, альгинат не оказывает негативного влияния на фертильность или репродуктивную функцию исследуемых животных или их потомства. Клинические данные не свидетельствуют о наличии влияния на фертильность человека.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами или работать с другими сложными механизмами.