Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на гуморальные факторы регуляции обмена веществДиетические добавки, снижающие риск нарушений углеводного обменаГлюкоКеа (GlucoCare) ГлюкоКеа (GlucoCare) (558085) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 30 шт Нет в наличии Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Долфи-Украина Форма выпуска Таблетки Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 12.2. Диетические добавки, снижающие риск нарушений углеводного обмена