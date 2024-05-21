Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на гуморальные факторы регуляции обмена веществДиетические добавки для снижения риска функциональных нарушений женских циклических процессовДейликлим (Deiliclim) Дейликлим (Deiliclim) (557962) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 550,50 грн Без рецепта 60 шт от 550,50 грн В наличии в 2 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Нутримед, ООО Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 60 шт. Диетические добавки 12.3. Диетические добавки для снижения риска функциональных нарушений женских циклических процессов