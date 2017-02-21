Гентос®, капли оральные, не следует применять у пациентов с алкогольной зависимостью, поскольку в одной дозе (10 капель) содержится 160 мг спирта.

Содержание спирта следует учитывать также при применении препарата в период беременности, кормления грудью, у детей и пациентов с высоким риском заболеваний печени и риском приступов эпилепсии.

Не использовать препарат при заболеваниях щитовидной железы без консультации врача.

При повышении температуры тела или появлении крови в моче необходимо срочно проконсультироваться с лечащим врачом.

В начале лечения препаратом могут кратковременно обостряться имеющиеся симптомы заболевания (первичная реакция). Такая реакция обычно является временной. Если симптомы не исчезают, применение препарата следует прекратить. После исчезновения первичной реакции лекарственное средство можно применять снова. При повторном обострении симптомов применение препарата следует прекратить.

При повышении температуры тела или появлении примеси крови в моче, постоянном подтекании мочи вследствие переполнения мочевого пузыря и при болезненных прозывах к мочеиспусканию, сочетающихся с внезапной невозможностью мочеиспускания (острая задержка мочи), необходимо немедленно обратиться к врачу.

Поскольку Гентос® содержит растительные и другие природные компоненты, при хранении может наблюдаться незначительное изменение вкуса, прозрачности или цвета р-ра, что не приводит к снижению качества и эффективности препарата.

Длительное лечение гомеопатическими лекарственными средствами должен контролировать врач с опытом применения гомеопатических препаратов, поскольку могут возникнуть симптомы, которые не указаны в инструкции для медицинского применения.

Применение в период беременности или кормления грудью. Данные по применению лекарственного средства в период беременности и кормления грудью отсутствуют.

Применение препарата в период беременности и кормления грудью не рекомендуется.

Фертильность. Данные о влиянии препарата на репродуктивную функцию отсутствуют.

Детям (до 18 лет) не рекомендуется применять препарат из-за отсутствия достаточных данных относительно применения.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Препарат не влияет или оказывает незначительное влияние на способность управлять транспортными и механическими средствами.