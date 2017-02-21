Гентос® капли оральные (Gentos® oral drops) (557927) - инструкция по применению ATC-классификация
Гентос капли оральные инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Препарат Гентос® оказывает комплексное воздействие на урогенитальную систему. Компоненты дополняют эффективность друг друга, тем самым расширяя диапазон терапевтического действия.
Гентос® восстанавливает физиологический баланс половых гормонов: способствует нормализации нейрогуморальной регуляции в системе «гипоталамус — гипофиз — тестикулы», уровня тестостерона, 5-дигидротестостерона и эстрадиола, устраняет возрастной андрогенный дефицит.
Оказывает антипролиферативное действие на предстательную железу: тормозит ее увеличение. Восстанавливает нормальное мочеиспускание (уменьшает задержку и усиливает струю мочи, облегчает процесс опорожнения мочевого пузыря, снижает частоту мочеиспусканий, в том числе в ночное время).
Влияет как на механический (прекращение разрастания стромальной ткани), так и на динамический компонент (нормализация тонуса гладких мышц детрузора и стенки мочевого пузыря) формирования дизурии.
Оказывает влияние на резервуарную и эвакуаторную функции мочевого пузыря. Улучшает микроциркуляцию, венозный отток в тканях урогенитальной зоны. Уменьшает выраженность инфравезикальной обструкции, вызванной отеком предстательной железы.
Лекарственное средство оказывает противовоспалительное, антиєкссудативное и противоотечное действие, нормализует кровообращение и уменьшает застойные явления в органах малого таза, таким образом устраняет одну из основных причин развития и обострения простатита, обеспечивает эффективную профилактику воспалительных осложнений у больных аденомой предстательной железы.
У больных простатитом препарат уменьшает расстройства мочеиспускания, резь и боль при мочеиспускании, при половом акте.
Восстанавливает кавернозный кровоток, улучшает половую функцию больных простатитом и доброкачественной гиперплазией предстательной железы, снижает риск развития бесплодия и импотенции. Нормализует состав секрета предстательной железы.
Фармакокинетика. Не исследовалась.
Показания Гентос капли оральные
в комплексном лечении острых и хронических заболеваний предстательной железы (доброкачественная гиперплазия предстательной железы, простатит) заболеваний мочевого пузыря (атония мочевого пузыря, цистит) у мужчин и женщин; нарушений мочеиспускания различного происхождения, в том числе в послеоперационный период.
Применение Гентос капли оральные
взрослые: 10 капель препарата, разведенных в небольшом количестве воды.
Принимать 3 раза в сутки за 30 мин до или через 1 ч после еды.
В начале лечения, а также в случаях, требующих быстрого уменьшения выраженности симптомов, рекомендован прием препарата каждые 0,5–1 ч до 8 раз в сутки до улучшения состояния, но не более 3 сут, после чего принимать 3 раза в сутки.
Для усиления эффективности рекомендуется подержать некоторое время во рту перед проглатыванием.
Курс лечения. При остром простатите, остром цистите курс лечения составляет 2 нед.
При доброкачественной гиперплазии (аденоме) предстательной железы, хроническом простатите, хроническом цистите, атонии мочевого пузыря, хронических нарушениях мочеиспускания различного происхождения курс лечения — 3 мес.
При стабилизации состояния возможен переход на 1–2-разовый поддерживающий прием.
Противопоказания
– повышенная чувствительностьк действующим веществам или вспомогательному веществу препарата.
Побочные эффекты
не выявлены.
В исключительных случаях у лиц с гиперчувствительностью к какому-либо компоненту препарата возможны аллергические реакции.
Особые указания
Гентос®, капли оральные, не следует применять у пациентов с алкогольной зависимостью, поскольку в одной дозе (10 капель) содержится 160 мг спирта.
Содержание спирта следует учитывать также при применении препарата в период беременности, кормления грудью, у детей и пациентов с высоким риском заболеваний печени и риском приступов эпилепсии.
Не использовать препарат при заболеваниях щитовидной железы без консультации врача.
При повышении температуры тела или появлении крови в моче необходимо срочно проконсультироваться с лечащим врачом.
В начале лечения препаратом могут кратковременно обостряться имеющиеся симптомы заболевания (первичная реакция). Такая реакция обычно является временной. Если симптомы не исчезают, применение препарата следует прекратить. После исчезновения первичной реакции лекарственное средство можно применять снова. При повторном обострении симптомов применение препарата следует прекратить.
При повышении температуры тела или появлении примеси крови в моче, постоянном подтекании мочи вследствие переполнения мочевого пузыря и при болезненных прозывах к мочеиспусканию, сочетающихся с внезапной невозможностью мочеиспускания (острая задержка мочи), необходимо немедленно обратиться к врачу.
Поскольку Гентос® содержит растительные и другие природные компоненты, при хранении может наблюдаться незначительное изменение вкуса, прозрачности или цвета р-ра, что не приводит к снижению качества и эффективности препарата.
Длительное лечение гомеопатическими лекарственными средствами должен контролировать врач с опытом применения гомеопатических препаратов, поскольку могут возникнуть симптомы, которые не указаны в инструкции для медицинского применения.
Применение в период беременности или кормления грудью. Данные по применению лекарственного средства в период беременности и кормления грудью отсутствуют.
Применение препарата в период беременности и кормления грудью не рекомендуется.
Фертильность. Данные о влиянии препарата на репродуктивную функцию отсутствуют.
Детям (до 18 лет) не рекомендуется применять препарат из-за отсутствия достаточных данных относительно применения.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Препарат не влияет или оказывает незначительное влияние на способность управлять транспортными и механическими средствами.
Взаимодействия
в настоящее время нет информации о взаимодействии препарата с другими лекарственными средствами.
Нездоровый образ жизни, употребление стимуляторов, неправильное питание могут негативно влиять на эффективность гомеопатических лекарственных средств.
Передозировка
случаи не зарегистрированы.
Условия хранения
в плотно закрытом флаконе в оригинальной картонной упаковке при температуре не выше 30 °С в недоступном для детей месте.