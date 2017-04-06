взрослые и дети старше 12 лет — по 10 капель в чистом виде или развести в 1 столовой ложке воды;

дети, возраст 5–12 лет — по 5–7 капель, разведенных в 1 столовой ложке воды;

дети, возраст 2–4 года — по 2–4 капли препарата, разведенных в 1 столовой ложке воды.

Принимать препарат 3 раза в сутки.

В начале лечения, а также в случаях, требующих быстрого уменьшения выраженности симптомов, рекомендован прием препарата каждые ½–1 ч до 8 раз в сутки до улучшения состояния, но не более 3 сут, после чего принимать 3 раза в сутки.

Для достижения максимального эффекта рекомендуется принимать препарат Галстена®, капли оральные, в промежутках между приемами пищи (за 30 мин до или через 1 ч после приема пищи), подержав некоторое время во рту перед проглатыванием.

При увеличении выраженности симптомов, или в случае, если улучшения не наступает после 7 дней лечения, необходимо проконсультироваться с врачом.

Курс лечения в зависимости от характера и тяжести заболевания определяет врач.

Обычно продолжительность курса лечения: гепатит, гепатоз, цирроз печени — не менее 3 мес. Хронический холецистит, желчнокаменная болезнь, постхолецистэктомический синдром — 2–3 мес. При необходимости курс можно повторить через 1 мес. При дискинезии желчевыводящих путей продолжительность курса лечения — 2–3 нед. Для защиты клеток печени после антибиотикотерапии и других вредных воздействий — 2–4 нед.