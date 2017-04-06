Галстена® капли оральные (Galstena® oral drops) (557925) - инструкция по применению ATC-классификация
Галстена капли оральные инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Препарат Галстена сочетает свойства гепатопротектора, холеретика и холекинетика, оказывает спазмолитическое и противовоспалительное действие на гепатобилиарную систему.
Фармакокинетика. Не иследовалась.
Показания Галстена капли оральные
– лечение острых и хронических заболеваний печени, желчевыводящих путей и пузыря;
– в комплексной терапии хронического панкреатита;
– для защиты и восстановления печени при применении антибиотиков, противопростудных, болеутоляющих, противовоспалительных и других гепатотоксических препаратов и алкоголя.
Применение Галстена капли оральные
взрослые и дети старше 12 лет — по 10 капель в чистом виде или развести в 1 столовой ложке воды;
дети, возраст 5–12 лет — по 5–7 капель, разведенных в 1 столовой ложке воды;
дети, возраст 2–4 года — по 2–4 капли препарата, разведенных в 1 столовой ложке воды.
Принимать препарат 3 раза в сутки.
В начале лечения, а также в случаях, требующих быстрого уменьшения выраженности симптомов, рекомендован прием препарата каждые ½–1 ч до 8 раз в сутки до улучшения состояния, но не более 3 сут, после чего принимать 3 раза в сутки.
Для достижения максимального эффекта рекомендуется принимать препарат Галстена®, капли оральные, в промежутках между приемами пищи (за 30 мин до или через 1 ч после приема пищи), подержав некоторое время во рту перед проглатыванием.
При увеличении выраженности симптомов, или в случае, если улучшения не наступает после 7 дней лечения, необходимо проконсультироваться с врачом.
Курс лечения в зависимости от характера и тяжести заболевания определяет врач.
Обычно продолжительность курса лечения: гепатит, гепатоз, цирроз печени — не менее 3 мес. Хронический холецистит, желчнокаменная болезнь, постхолецистэктомический синдром — 2–3 мес. При необходимости курс можно повторить через 1 мес. При дискинезии желчевыводящих путей продолжительность курса лечения — 2–3 нед. Для защиты клеток печени после антибиотикотерапии и других вредных воздействий — 2–4 нед.
Противопоказания
повышенная чувствительность (аллергия) к действующим веществам, к растениям семейства сложноцветных (таких как ромашка, календула, хризантема) или вспомогательному веществу препарата.
Побочные эффекты
возможно возникновение аллергических реакций, включая сыпь, зуд, крапивницу.
Особые указания
Галстена®, капли оральные, не следует применять у пациентов с алкогольной зависимостью, поскольку одна доза (5/10 капель) содержит 80/160 мг спирта.
Содержание спирта следует учитывать также при применении препарата в период беременности, кормления грудью, у детей и пациентов с высоким риском заболеваний печени и риском приступов эпилепсии.
В начале лечения могут временно обостряться имеющиеся симптомы заболевания (первичная реакция). Такая реакция обычно является преходящей. Если симптомы не исчезают, применение препарата следует прекратить. После исчезновения первичной реакции лекарственное средство можно применять снова. При повторном обострении симптомов применение препарата необходимо прекратить.
Длительное лечение гомеопатическими лекарственными средствами должен контролировать врач с опытом применения гомеопатических препаратов, поскольку могут возникнуть симптомы, которые не указаны в инструкции для медицинского применения.
Поскольку Галстена® содержит растительные и другие природные компоненты, при хранении может наблюдаться незначительное изменение вкуса, прозрачности или цвета р-ра, которое не приводит к снижению качества и эффективности препарата.
Период беременности и кормления грудью. В настоящее время отсутствуют доказательства существования особого риска применения лекарственного средства в период беременности или кормления грудью. Доказательств какого-либо риска приема препарата в период беременности или кормления грудью нет. Препарат следует применять с осторожностью в период беременности и кормления грудью.
Фертильность. Данные о влиянии препарата на репродуктивную функцию отсутствуют.
Дети. Применение препарата Галстена®, капли оральные, у детей до 2 лет не рекомендуется из-за недостатка данных.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Препарат не влияет или оказывает незначительное влияние на способность управлять транспортными и механическими средствами.
Взаимодействия
В настоящее время нет информации о взаимодействии препарата с другими лекарственными средствами.
Нездоровый образ жизни, употребление стимуляторов, неправильное питание могут негативно влиять на эффективность гомеопатических лекарственных средств.
Передозировка
случаев передозировки не зарегистрировано.
Условия хранения
в плотно закрытом флаконе в оригинальной картонной упаковке при температуре не выше 30 °С в недоступном для детей месте.