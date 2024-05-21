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Вита-Сорб гель (Vita-Sorb gel) (557902) - инструкция по применению Диетические добавки

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Вита-Сорб гель (Vita-Sorb gel)
Цена в городе Киев
от 142,94 грн
Без рецепта
20 шт от 142,94 грн
В наличии в 32 аптеках
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Количество штук в упаковке
20 шт.
Диетические добавки
14.1. Диетические добавки — сорбенты