Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на процесс детоксикации и способствующие выведению из организма чужеродных и токсичных веществДиетические добавки — сорбентыВита-Сорб гель (Vita-Sorb gel) Вита-Сорб гель (Vita-Sorb gel) (557902) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 142,94 грн Без рецепта 20 шт от 142,94 грн В наличии в 32 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель МКМ Найнекс Количество штук в упаковке 20 шт. Диетические добавки 14.1. Диетические добавки — сорбенты