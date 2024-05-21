Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыряВитаргин (Vitargin) Витаргин (Vitargin) (557895) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Диагнозы Цена в городе Киев от 370,00 грн Без рецепта 10 шт от 370,00 грн 10 шт от 222,77 грн 10 шт Нет в наличии В наличии в 163 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Экофарм Форма выпуска Раствор для перорального применения Количество штук в упаковке 10 шт. Диетические добавки 8.2. Диетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря