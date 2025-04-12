Киев
О товаре
Детские зубные пасты, гели и порошки
Зубная паста детская гелевая (Children's gel toothpaste)
3 препарата
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ЗУБНАЯ ПАСТА ДЕТСКАЯ ГЕЛЕВАЯ ЛЕДЯНОЙ АРБУЗ БЕЗ ФТОРА линии "FRUTO DENT KIDS"
65 г №1
Витэкс
Нет в наличии
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ЗУБНАЯ ПАСТА ДЕТСКАЯ ГЕЛЕВАЯ ТУТТИ-ФРУТТИ линии "FRUTO DENT KIDS"
65 г №1
Витэкс
Нет в наличии
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ЗУБНАЯ ПАСТА ДЕТСКАЯ ГЕЛЕВАЯ ВАНИЛЬНОЕ МОРОЖЕНОЕ БЕЗ ФТОРА линии "FRUTO DENT KIDS"
65 г №1
Витэкс
Нет в наличии
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Нет в наличии
Отсутствует в аптеках Украины
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Характеристики
Производитель
Витэкс
Условия продажи
Без рецепта
Вес
65 г
Косметические средства
4.1.1.3. Детские зубные пасты, гели и порошки
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