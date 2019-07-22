начало лечения (1–2-й день заболевания простудой или гриппом)



Пациент Дозирование Курс лечения Взрослые и подростки 1 таблетка Для более быстрого улучшения состояния препарат принимать 3 раза в сутки на протяжении 1–2 дней Дети в возрасте 5–12 лет ½ таблетки



Если самочувствие не улучшилось, то применение препарата следует продолжить по такой схеме:

Продолжение лечения (3–7-й день заболевания или до выздоровления)



Пациент Дозирование Курс лечения Взрослые и подростки 1 таблетка 2 раза в сутки Дети в возрасте 5–12 лет ½ таблетки



Профилактика. Плановая профилактика начинается в начале или до сезонного повышения заболеваемости респираторными вирусными инфекциями, а также после воздействия провоцирующих факторов (после переохлаждения или после контакта с больным гриппом или респираторной инфекцией).



Пациент Дозирование Курс лечения Взрослые и подростки 1 таблетка 2 раза в сутки на протяжении 3 нед Дети в возрасте 5–12 лет ½ таблетки



Для достижения максимального эффекта Афлубин® следует применять за 30 мин до или через 1 ч после еды, таблетку рекомендуется подержать во рту до полного растворения.

Дети. Применять препарат в форме таблеток можно детям от 5 лет. Для лечения детей 2–5 лет можно применять препарат Афлубин® в форме капель.