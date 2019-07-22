Афлубин® таблетки (Aflubin® tablets) (557818) - инструкция по применению ATC-классификация
Афлубин таблетки инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Лекарственное средство оказывает прямое противовирусное действие, а также стимулирует синтез интерферона и клеточное звено иммунитета, что позволяет применять его на разных стадиях инфекционного процесса (как для профилактики, так и для лечения).
При применении препарата с лечебной целью он уменьшает озноб и нормализует температуру тела; уменьшает воспаление верхних дыхательных путей, насморк и кашель; головную боль и слабость, уменьшает выраженность боли в мышцах и суставах; активизирует защитные силы организма; ускоряет выздоровление, предотвращает развитие осложнений.
При применении с профилактической целью препарат укрепляет общую сопротивляемость организма; повышает местный иммунитет верхних дыхательных путей; снижает вероятность заболевания гриппом и простудой.
Показания Афлубин таблетки
профилактика и лечение гриппа и простуды (ОРВИ), в комплексном лечении воспалительных и ревматических заболеваний с болью в суставах.
Применение Афлубин таблетки
начало лечения (1–2-й день заболевания простудой или гриппом)
|Пациент
|Дозирование
|Курс лечения
|Взрослые и подростки
|1 таблетка
|Для более быстрого улучшения состояния препарат принимать 3 раза в сутки на протяжении 1–2 дней
|Дети в возрасте 5–12 лет
|½ таблетки
Если самочувствие не улучшилось, то применение препарата следует продолжить по такой схеме:
Продолжение лечения (3–7-й день заболевания или до выздоровления)
|Пациент
|Дозирование
|Курс лечения
|Взрослые и подростки
|1 таблетка
|2 раза в сутки
|Дети в возрасте 5–12 лет
|½ таблетки
Профилактика. Плановая профилактика начинается в начале или до сезонного повышения заболеваемости респираторными вирусными инфекциями, а также после воздействия провоцирующих факторов (после переохлаждения или после контакта с больным гриппом или респираторной инфекцией).
|Пациент
|Дозирование
|Курс лечения
|Взрослые и подростки
|1 таблетка
|2 раза в сутки на протяжении 3 нед
|Дети в возрасте 5–12 лет
|½ таблетки
Для достижения максимального эффекта Афлубин® следует применять за 30 мин до или через 1 ч после еды, таблетку рекомендуется подержать во рту до полного растворения.
Дети. Применять препарат в форме таблеток можно детям от 5 лет. Для лечения детей 2–5 лет можно применять препарат Афлубин® в форме капель.
Противопоказания
повышенная чувствительность (аллергия) к любому из компонентов препарата.
Побочные эффекты
в исключительных случаях у лиц с гиперчувствительностью к любому компоненту препарата возможны аллергические реакции (включая сыпь, гиперемию, кожный зуд, крапивницу).
Особые указания
1 таблетка препарата Афлубин® содержит 227 мг лактозы моногидрата, поэтому пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции необходимо проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать этот препарат.
Афлубин® не заменяет профилактическую вакцинацию от гриппа.
В начале лечения могут временно обостряться имеющиеся симптомы заболевания (первичная реакция). Такая реакция обычно является преходящей. Если симптомы не исчезают, применение препарата следует прекратить. После исчезновения первичной реакции лекарственное средство можно применять снова. При повторном обострении симптомов применение лекарственного средства должно быть прекращено.
Поскольку Афлубин® содержит растительные и другие натуральные компоненты, при хранении может наблюдаться незначительное изменение вкуса и цвета таблетки, которое не приводит к снижению качества и эффективности препарата.
Период беременности и кормления грудью. В настоящее время отсутствуют доказательства существования особого риска при применении препарата в период беременности и кормления грудью. В этот период лекарственное средство следует применять с осторожностью, в случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает возможный риск для плода/ребенка.
Фертильность. Данные о влиянии препарата на репродуктивную функцию отсутствуют.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Препарат не влияет на способность управлять транспортными и механическими средствами.
Взаимодействия
клинически значимое взаимодействие препарата Афлубин с другими лекарственными средствами не установлено. Препарат можно комбинировать с любыми лекарственными средствами и методами лечения.
Передозировка
случаи передозировки не зарегистрированы.
Условия хранения
в оригинальной картонной упаковке при температуре не выше 30 °С.