Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществВитамин D3 (Vitamin D3)

Витамин D3 (Vitamin D3) (557811) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
  • Цены
  • Карта
Витамин D3 (Vitamin D3)
Цена в городе Киев
от 302,31 грн
Без рецепта
1 шт от 302,31 грн 60 шт, 2000 МЕ от 106,28 грн 1 шт от 246,65 грн 110 шт Нет в наличии
Больше
+1
В наличии в 429 аптеках
Забронировать Найти на карте
Производитель
Форма выпуска
Спрей
Объем
20 мл
Диетические добавки
2.1. Диетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществ