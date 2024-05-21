Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществВитамин D3 (Vitamin D3) Витамин D3 (Vitamin D3) (557811) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 302,31 грн Без рецепта 1 шт от 302,31 грн 60 шт, 2000 МЕ от 106,28 грн 1 шт от 246,65 грн 110 шт Нет в наличии Больше +1 В наличии в 429 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Naturwaren Форма выпуска Спрей Объем 20 мл Диетические добавки 2.1. Диетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществ