Бактоблис пакетик-саше (Bactoblis® sachet) (557801) - инструкция по применению Диетические добавки
Бактоблис пакетик-саше инструкция по применению
Характеристика
Streptococcus salivarius K12 (BLIS K12) – штамм полезных бактерий, которые в норме присутствуют и составляют до 40% общей популяции бактерий здоровой полости рта. Действие Streptococcus salivarius K12 (Бактоблис) осуществляется за счет колонизации полости рта и носоглотки, то есть он является респираторным пробиотиком. Streptococcus salivarius K12 активно унетает рост Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzaе і Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus, Proteus vulgaris, Proteus spp., Candida albicans, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus mutans, Staphylococcus epidermidis, которые являются одними из главных этиологических причин бактериальных инфекций респираторного тракта у детей. Пробиотик Streptococcus salivarius K12 образует два антибактериальных бактериоцина (саливарицин А2, саливарицин В), что угнетает рост возбудителей инфекций в ротоглотке. Streptococcus salivarius K12 в составе Бактоблис имеет в целом признанный безопасным статус GRAS согласно письму Управления по продовольствию и медикаментам США (USFDA) в ответ на GRAS Notice №GRN 000591 (2015).
Рекомендации по употреблению
употреблять взрослым и детям в возрасте от 6 месяцев как дополнительный источник пробиотика Streptococcus Salivarius K12 и витамина D3 с целью создания оптимальных условий для:
- эффективной колонизации полости рта, рото- и носоглотки полезными бактериями, защиты слизистой от инфицирования патогенами, вызывающих инфекции;
— выработка противомикробных веществ, угнетающих ключевые патогены, вызывающие инфекции ушей и горла (например, Streptococcus pyogenes и Streptococcus pneumoniae);
— повышение устойчивости (резистентности) организма к инфекциям, в частности в период сезонных заболеваний и при часто повторяющихся (рекурентных) инфекциях ушей, горла и носа;
— уменьшение частоты заболеваемости распространенными вирусными инфекциями верхних дыхательных путей;
- колонизации полезными бактериями среднего уха как вспомогательное средство в комплексной терапии секреторного среднего отита;
- уменьшение количества случаев употребления антибиотиков и жаропонижающих лекарственных средств, применяемых для борьбы с инфекциями верхних дыхательных путей;
- поддержания нормального микробиоценоза верхних дыхательных путей, в том числе полости рта, в частности у детей, адаптирующихся к детским коллективам;
— предупреждение бактериальных осложнений ОРВИ, вызванных бактериями, рост которых ингибирует Streptococcus Salivarius K12;
– восстановление микрофлоры верхних дыхательных путей, в том числе ротоглотки, после курса антибиотиков;
— предупреждение рецидивов и повторное инфицирование ОРВИ.
Способ употребления и рекомендованное суточное количество: детям от 6 месяцев и взрослым по 1 саше в сутки вечером перед сном после чистки зубов. Содержимое саше следует высыпать непосредственно в полость рта и рассасывать до полного растворения. Для детей от 6 месяцев, которые не могут рассасывать, следует высыпать содержимое саше в чистую посуду. Опустить влажную пустышку в порошок. Далее поместить пустышку с порошком в рот ребенку и подождать около 30 сек до растворения порошка. Повторять, пока порошок не будет исчерпан. Если ребенок не пользуется пустышкой, можно растворить содержимое саше в небольшом количестве воды (примерно 2,5 мл (мл)) и давать ребенку небольшими порциями из ложки ориентировочно 5 мин. После употребления диетической добавки не рекомендуется употреблять пищу или воду в течение не менее 30 мин.
Рекомендуемый способ употребления:
– при первых признаках респираторных заболеваний – 10 дней, если врач не назначил иначе;
– после приема антибиотиков – 30 дней, если врач не назначил иначе;
– для предупреждения заболеваемости ОРВИ в холодный период года (осень-весна) и при часто повторяющихся (рекурентных) инфекциях уха, горла или носа — 2 курса по 30 дней с интервалом 90 дней или 1 курс 90 дней, если врач не назначил иначе;
– для устранения неприятного запаха изо рта — 10-15 дней.
Курс применения, превышающий 90 дней, согласовывается с лечащим врачом. Не превышать рекомендуемое количество ежедневного потребления. Не потреблять одновременно с приемом антибиотиков. Бактоблис можно начинать на следующий день после приема последней дозы антибиотика.
Особые указания
употребление в период беременности или кормления грудью: рекомендуется предварительная консультация врача о возможности употребления.
Предостережения при употреблении: повышенная чувствительность к отдельным компонентам диетической добавки.
Условия хранения
в оригинальной упаковке в сухом месте при температуре не выше 25 °С.