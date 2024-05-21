употреблять взрослым и детям в возрасте от 6 месяцев как дополнительный источник пробиотика Streptococcus Salivarius K12 и витамина D 3 с целью создания оптимальных условий для:

- эффективной колонизации полости рта, рото- и носоглотки полезными бактериями, защиты слизистой от инфицирования патогенами, вызывающих инфекции;

— выработка противомикробных веществ, угнетающих ключевые патогены, вызывающие инфекции ушей и горла (например, Streptococcus pyogenes и Streptococcus pneumoniae);

— повышение устойчивости (резистентности) организма к инфекциям, в частности в период сезонных заболеваний и при часто повторяющихся (рекурентных) инфекциях ушей, горла и носа;

— уменьшение частоты заболеваемости распространенными вирусными инфекциями верхних дыхательных путей;

- колонизации полезными бактериями среднего уха как вспомогательное средство в комплексной терапии секреторного среднего отита;

- уменьшение количества случаев употребления антибиотиков и жаропонижающих лекарственных средств, применяемых для борьбы с инфекциями верхних дыхательных путей;

- поддержания нормального микробиоценоза верхних дыхательных путей, в том числе полости рта, в частности у детей, адаптирующихся к детским коллективам;

— предупреждение бактериальных осложнений ОРВИ, вызванных бактериями, рост которых ингибирует Streptococcus Salivarius K12;

– восстановление микрофлоры верхних дыхательных путей, в том числе ротоглотки, после курса антибиотиков;

— предупреждение рецидивов и повторное инфицирование ОРВИ.

Способ употребления и рекомендованное суточное количество : детям от 6 месяцев и взрослым по 1 саше в сутки вечером перед сном после чистки зубов. Содержимое саше следует высыпать непосредственно в полость рта и рассасывать до полного растворения. Для детей от 6 месяцев, которые не могут рассасывать, следует высыпать содержимое саше в чистую посуду. Опустить влажную пустышку в порошок. Далее поместить пустышку с порошком в рот ребенку и подождать около 30 сек до растворения порошка. Повторять, пока порошок не будет исчерпан. Если ребенок не пользуется пустышкой, можно растворить содержимое саше в небольшом количестве воды (примерно 2,5 мл (мл)) и давать ребенку небольшими порциями из ложки ориентировочно 5 мин. После употребления диетической добавки не рекомендуется употреблять пищу или воду в течение не менее 30 мин.

Рекомендуемый способ употребления :

– при первых признаках респираторных заболеваний – 10 дней, если врач не назначил иначе;

– после приема антибиотиков – 30 дней, если врач не назначил иначе;

– для предупреждения заболеваемости ОРВИ в холодный период года (осень-весна) и при часто повторяющихся (рекурентных) инфекциях уха, горла или носа — 2 курса по 30 дней с интервалом 90 дней или 1 курс 90 дней, если врач не назначил иначе;

– для устранения неприятного запаха изо рта — 10-15 дней.

Курс применения, превышающий 90 дней, согласовывается с лечащим врачом. Не превышать рекомендуемое количество ежедневного потребления. Не потреблять одновременно с приемом антибиотиков. Бактоблис можно начинать на следующий день после приема последней дозы антибиотика.