Киев
О товаре
Цены
Диетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечника
Евро-биотик (Euro-biotic)
Цены в
Киев
от
259,00
грн
в 278 аптеках
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Характеристики
Производитель
Unique Biotech
Форма выпуска
Суспензия оральная
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
10 шт.
Диетические добавки
8.5. Диетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечника
Цены в
Киев
от
259,00
грн
в 278 аптеках
Найти в аптеках
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