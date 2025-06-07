Комплексного действия (мультифункциональные)

Зубная паста Колгейт тройное действие (Tooth paste Colgate triple action)

ЗУБНАЯ ПАСТА COLGATE "ТРОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ" 150 мл №1
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Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от 66,55 грн
в 55 аптеках других городов
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Характеристики
Производитель
Colgate-Palmolive
Условия продажи
Без рецепта
Объем
150 мл
Косметические средства