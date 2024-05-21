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Арфазетин (Arphasetinum) (557381) - инструкция по применению Диетические добавки

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Арфазетин (Arphasetinum)
Цена в городе Киев
от 55,00 грн
Без рецепта
20 шт от 55,00 грн 1 шт от 55,00 грн 20 шт от 14,61 грн
В наличии в 9 аптеках
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Количество штук в упаковке
20 шт.
Диетические добавки
12.2. Диетические добавки, снижающие риск нарушений углеводного обмена