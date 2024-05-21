Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на гуморальные факторы регуляции обмена веществДиетические добавки, снижающие риск нарушений углеводного обменаАрфазетин (Arphasetinum) Арфазетин (Arphasetinum) (557381) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 55,00 грн Без рецепта 20 шт от 55,00 грн 1 шт от 55,00 грн 20 шт от 14,61 грн В наличии в 9 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Виола ФФ Количество штук в упаковке 20 шт. Диетические добавки 12.2. Диетические добавки, снижающие риск нарушений углеводного обмена