Косметические средстваСредства по уходу за теломАнтицеллюлитные и средства для коррекции и моделирования фигурыГуам фанго гель для живота и талии (Guam fango gel for abdomen and waist) Гуам фанго гель для живота и талии (Guam fango gel for abdomen and waist) (557251) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 759,00 грн Без рецепта 1 шт от 759,00 грн В наличии в 1 аптеке других городов Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Lacote S.R.L. Объем 150 мл Косметические средства 2.4. Антицеллюлитные и средства для коррекции и моделирования фигуры