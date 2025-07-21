Детские зубные щетки

Зубная щетка Аквафреш Эдванс (Aquafresh Advance Tooth brush)

ЗУБНАЯ ЩЕТКА АКВАФРЕШ ЭДВАНС мягкая для детей 9-12 лет №1
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Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от 51,20 грн
в 19 аптеках других городов
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Характеристики
Производитель
ГлаксоСмитКлайн Хелскер Юкрейн
Форма выпуска
Мягкая
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Косметические средства