Детские зубные щетки

Зубная щетка Аквафреш мои первые зубки (Aquafresh tooth brush my first teeth)

ЗУБНАЯ ЩЕТКА АКВАФРЕШ МОИ ПЕРВЫЕ ЗУБКИ №1
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Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от 83,30 грн
в 2 аптеках других городов
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Характеристики
Производитель
M&C Schiffer GmbH
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Косметические средства