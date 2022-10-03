АЦЕРОЛА - C 500 С БИОФЛАВОНОИДАМИ (ACEROLA - C 500 WITH BIOFLAVONOIDES) (557184) - инструкция по применению Диетические добавки
- Инструкция
Цена в городе Киев
Без рецепта
Производитель
Нутримед, ООО
Форма выпуска
Капсулы
Дозировка
800 мг
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
В справочнике «Компендиум» 2019 года по препарату АЦЕРОЛА — C 500 С БИОФЛАВОНОИДАМИ (ACEROLA — C 500 WITH BIOFLAVONOIDES) была представлена следующая информация
ХАРАКТЕРИСТИКА:
Ацерола-С 500 с биофлавоноидами рекомендуется употреблять как дополнительный источник витамина С и цитрусовых биофлавоноидов при повышенной потребности или дефиците этих нутриентов. Ацерола-С 500 с биофлавоноидами способствует нормализации функционального состояния иммунной системы, в том числе в период ОРВИ.
Ацерола-С 500 с биофлавоноидами: обладает антиоксидантными и общеукрепляющими свойствами, способствует повышению сопротивляемости иммунной системы, синтезу коллагена и укреплению стенок сосудов, способствует быстрому заживлению ран, обладает антиагрегантными свойствами, укрепляющими сердечно-сосудистую систему.
Ацерола (Malpighia emarginata) — также известная как барбадосская вишня, является одним из богатейших природных источников аскорбиновой кислоты в мире. Плоды ацеролы содержат витамина С в 50–100 раз больше, чем апельсины или лимоны. Доказано, что витамин С ацеролы усваивается человеком лучше, чем синтетическая аскорбиновая кислота. Плоды ацеролы также содержат много фитонутриентов, таких как фенольные соединения каротиноидов, антоцианы и флавоноиды, которые обладают выраженными антиоксидантными свойствами и являются синергистами аскорбиновой кислоты. Также доказано противомикробное, гипогликемическое и гепатопротекторное действие ацеролы.
Витамин С (Vitamine C) или аскорбиновая кислота относится к группе водорастворимых витаминов. Поскольку витамин С не синтезируется самостоятельно, очень важно обеспечить его постоянное поступление в организм. Уровень витамина С в крови является маркером здоровье. Аскорбиновая кислота принимает участие в окислительно-восстановительных реакциях, регуляции углеводного и белкового обменов и синтезе многих гормонов. Витамин С повышает неспецифическую резистентность организма и нормализует работу иммунной системы, защищает от вирусных и бактериальных инфекций: стимулирует образование иммунных клеток, интерферона и антител. Применение высоких доз витамина С особенно важно при ОРВИ и гриппе, поскольку его уровень в организме резко снижается при этих состояниях. Употребление аскорбиновой кислоты сокращает продолжительность течения респираторных инфекций.
Цитрусовые биофлавоноиды являются естественным дополнением к витамину С и содержатся в основном в кожуре грейпфрутов, лимонов и апельсинов. Основная задача биофлавоноидов — минимизировать действие свободных радикалов, которые разрушают клетки и провоцируют сбой в функционировании всего организма. Цитрусовые биофлавоноиды оказывают антиоксидантное, тонизирующее и восстановительное действие. Употребляются при общем состоянии усталости, уменьшении массы тела, инфекционных и вирусных заболеваниях, укрепляют сосудистую систему и способствуют укреплению иммунитета. Цитрусовые биофлавоноиды способствуют лучшему усвоению витамина С и повышают его биодоступность.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УПОТРЕБЛЕНИЮ:
Ацерола-С 500 с биофлавоноидами рекомендована как дополнительный источник витамина С и биофлавоноидов цитрусовых при повышенной потребности или дефиците этих нутриентов и нормализации функционального состояния иммунной системы, в том числе в период ОРВИ. Ацерола-С 500 с биофлавоноидами обладает выраженными антиоксидантными свойствами, способствует повышению сопротивляемости организма к патогенным вирусам и бактериям, снижает риск возникновения респираторных заболеваний во время сезонных инфекций, препятствует возникновению осложнений и способствует ускорению выздоровления.
Ацерола-С 500 с биофлавоноидами лучше и быстрее усваивается организмом благодаря натуральному составу и повышенной биодоступности.
Способ употребления: употреблять взрослым по 1–2 капсулы 2 раза в сутки после еды, запивая достаточным количеством воды.
Рекомендуемый курс употребления: 1–3 мес. При необходимости курс употребления может быть скорректирован врачом.
Перед употреблением рекомендуется проконсультироваться у врача.
Предостережения: не превышать рекомендованную суточную дозу.
Не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.
Не является лекарственным средством.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
индивидуальная непереносимость компонентов, детский возраст, период беременности, кормления грудью, тяжелые заболевания почек, тромбозы.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
в оригинальной упаковке в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре 4–25 °С.