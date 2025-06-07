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Зубная паста на белом угле (White charcoal toothpaste)
4 препарата
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НАША ЗУБНАЯ ПАСТА НА БЕЛОМ УГЛЕ "ИНТЕНСИВНОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ"
90 г №1
Хелси Фарм Украина
от
81,51
грн
в 50 аптеках
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НАША ЗУБНАЯ ПАСТА НА БЕЛОМ УГЛЕ "ТРОЙНАЯ СИЛА"
90 г №1
Хелси Фарм Украина
от
39,20
грн
в 48 аптеках
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НАША ЗУБНАЯ ПАСТА НА БЕЛОМ УГЛЕ "ЗАЩИТА НА ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ"
90 г №1
Хелси Фарм Украина
от
39,20
грн
в 1 аптеке
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НАША ЗУБНАЯ ПАСТА НА БЕЛОМ УГЛЕ "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КАРИЕСУ"
90 г №1
Хелси Фарм Украина
от
39,60
грн
в 1 аптеке
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Цены в
Киев
от
39,20
грн
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Характеристики
Производитель
Хелси Фарм Украина
Условия продажи
Без рецепта
Вес
90 г
Косметические средства
4.1.1.2.1. Противокариозные
4.1.1.2.4. Отбеливающие
4.1.1.2.5. Комплексного действия (мультифункциональные)
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