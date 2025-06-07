Уменьшающие выраженность воспаления и кровоточивость десен

Зубная паста комплексная Биомед здоровье десен (Toothpaste complex Biomed gum health)

ЗУБНАЯ ПАСТА КОМПЛЕКСНАЯ "BIOMED GUM HEALTH/ЗДОРОВЬЕ ДЕСЕН" 100 г №1
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Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от 43,80 грн
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Характеристики
Производитель
Сплат
Условия продажи
Без рецепта
Вес
100 г
Косметические средства
Регистрация
12.2-18-3/10623 от 07.06.2021