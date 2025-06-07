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Уменьшающие выраженность воспаления и кровоточивость десен
Зубная паста комплексная Биомед здоровье десен (Toothpaste complex Biomed gum health)
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43,80
грн
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Характеристики
Производитель
Сплат
Условия продажи
Без рецепта
Вес
100 г
Косметические средства
4.1.1.2.3. Уменьшающие выраженность воспаления и кровоточивость десен
Регистрация
12.2-18-3/10623 от 07.06.2021
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от
43,80
грн
в 4 аптеках других городов
Найти в аптеках
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