Актив Флора Дуо Плюс (Aktiv Flora Duo Plus) (556636) - инструкция по применению Диетические добавки
Актив Флора Дуо Плюс инструкция по применению
Характеристика
Актив Флора Дуо Плюс — это симбиотик с противодиарейными, антимикробными, антитоксическими и иммуномодулирующими свойствами, благодаря которым он оказывает влияние на широкий спектр патогенных и условно-патогенных микроорганизмов.
Saccharomyсes boulardii и Lactobacillus rhamnosus GG, входящие в состав Актив Флора Дуо Плюс, способствуют предотвращению и устранению симптомов острой диареи, а также нормализации консистенции каловых масс, создают благоприятные условия для восстановления полезной микрофлоры пищеварительного тракта.
Saccharomyces boulardii (S. boulardii) — живые дрожжи, широко используемые как пробиотик, благоприятное влияние которого при острых и хронических заболеваниях ЖКТ подтверждено клиническими исследованиями.
Путем угнетения роста патогенных бактерий и уменьшения транслокации кишечной микрофлоры S. boulardii проявляют доказанные антимикробные свойства.
S. boulardii обладают антитоксическими свойствами, обусловленными выработкой протеаз, которые расщепляют токсин и влияют на рецептор энтероцита, с которым связывается токсин (особенно в отношении энтеротоксина А Clostridium difficile); антисекреторные свойства обусловлены понижением уровня цАМФ в энтероцитах, что приводит к уменьшению секреции воды и натрия в просвет кишечника.
S. boulardii способствуют восстановлению нормальной кишечной микрофлоры у пациентов с диареей.
В ходе клинических исследований наблюдались положительные свойства Saccharomyces boulardii при антибиотико-ассоциированной диарее, Clostridium difficile-инфекции, дисбиозе кишечника, острой и хронической диарее, диарее, связанной с длительным энтеральным питанием, диарее путешественников. Наблюдалось облегчение при синдроме раздраженного кишечника, псевдомембранозном колите, паразитарных инфекциях, таких как лямблиоз, амебиаз, бластоцистоз.
Штамм Saccharomyces boulardii DBVPG 6763 является генетически идентичным штамму Saccharomyces boulardii Hansen CBS 5926 (S. boulardii CNCM I-745) и штамму S. boulardii ATCC MYA-796).
Актив Флора Дуо Плюс содержит один из наиболее широко используемых пробиотических штаммов — Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 (L. rhamnosus). Различные свойства этого штамма хорошо исследованы, включая профилактику желудочно-кишечных инфекций и диареи, а также улучшение иммунитета или даже предотвращение определенных аллергических проявлений. Благодаря технологии микрокапсулирования, использованной при производстве L. rhamnosus GG ATCC 53103, бактерии остаются живыми и сохраняют свои свойства.
L. rhamnosus помогают предотвратить развитие или способствуют лечению различных типов диареи, особенно диареи, связанной с приемом антибиотиков. Антибиотики могут нарушить микробиоту кишечника, что может привести к таким симптомам, как диарея. Кроме того, употребление пробиотика во время и после применения антибиотиков может помочь восстановить здоровые бактерии L. rhamnosus, защитить от различных видов диареи, таких как диарея путешественника, острая инфекционная диарея и диарея при остром гастроэнтерите.
Благодаря своим доказанным свойствам и безопасности штамм Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 используется в настоящее время как референтный в различных исследованиях.
Saccharomyces boulardii и Lactobacillus rhamnosus GG рекомендованы Всемирной организацией гастроэнтерологов (World Gastroenterology Organisation) для использования в терапии пациентов с острой диареей, а также диареей, возникшей вследствие применения антибиотиков.
Инулин относится к категории углеводов, известных как фруктаны. Среди фруктанов он отличается своей молекулярной структурой, которая не только подтверждает статус инулина как растворимой пищевой клетчатки, но и квалифицирует его как эффективный пребиотик. Сочетание пробиотиков и пребиотиков оказывает благоприятное влияние на микрофлору за счет улучшения выживаемости и имплантации живых микробных диетических добавок в желудочно-кишечную микрофлору, избирательно стимулируя рост или активизируя катаболизм одного или ограниченного количества бактерий, способствующих здоровью ЖКТ и улучшающих микробное равновесие.
Не содержит глютена.
Рекомендации по употреблению
диетическая добавка к рациону питания — дополнительный источник биологически активных веществ, рекомендованная для включения в рацион питания детей в возрасте от 2 мес и взрослых для поддержания или восстановления нормального баланса кишечной микрофлоры при возможном нарушении функционального состояния ЖКТ (применение антибиотиков, изменение характера питания, диарея и др.) и при состояниях организма, которые косвенно связаны с дисбалансом кишечной микрофлоры. Нормальный баланс кишечной микрофлоры способствует поддержанию процессов пищеварения, иммунитета организма.
Возможно включение в рацион питания в случае развития или необходимости предотвращения возникновения диареи, в том числе вследствие применения препаратов, которые угнетают кишечную микрофлору, например антибиотиков, с целью нормализации баланса микрофлоры.
Возможно включение в рацион питания при развитии или необходимости предотвращения возникновения дисбиоза с целью поддержания и нормализации баланса микрофлоры.
Пробиотические свойства Sacharomyces boulardii и Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) подтверждены научными исследованиями. Сырье и готовый продукт проходят строгий контроль качества.
Перед употреблением требуется консультация с врачом.
Способ употребления и рекомендуемая суточная доза: младенцам младше 2 мес и детям до 3 лет: по 1 капсуле в сутки. Открыть капсулу и высыпать в пищу (например яблочное пюре или йогурт) или растворить содержимое капсулы в жидкости или напитке (например в воде, соках, молоке). Взрослым и детям в возрасте 3–18 лет принимать по 1–2 капсулы в сутки.
Можно проглотить целую капсулу или высыпать содержимое капсулы на язык и запить водой.
В случае антибактериальной терапии Актив Флора Дуо Плюс можно употреблять вместе с антибиотиками.
Предостережение: лицам со значительно пониженным иммунитетом — только по рекомендации врача. Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или предупреждения каких-либо заболеваний. Продукт не является заменителем разнообразного и сбалансированного питания и здорового образа жизни. Не превышать рекомендуемое дневное количество.
Не употреблять после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Противопоказания
индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам. Учитывая отсутствие опыта употребления в период беременности и кормления грудью, Актив Флора Дуо Плюс не рекомендуется к употреблению в эти периоды. Диетическую добавку не следует употреблять в качестве замены полноценного рациона питания.
Условия хранения
в оригинальной упаковке, в сухом, защищенном от света месте, недоступном для детей; при температуре от 15–25 °С и относительной влажности воздуха не более 75%.