Актив Флора Дуо Плюс — это симбиотик с противодиарейными, антимикробными, антитоксическими и иммуномодулирующими свойствами, благодаря которым он оказывает влияние на широкий спектр патогенных и условно-патогенных микроорганизмов.

Saccharomyсes boulardii и Lactobacillus rhamnosus GG, входящие в состав Актив Флора Дуо Плюс, способствуют предотвращению и устранению симптомов острой диареи, а также нормализации консистенции каловых масс, создают благоприятные условия для восстановления полезной микрофлоры пищеварительного тракта.

Saccharomyces boulardii (S. boulardii) — живые дрожжи, широко используемые как пробиотик, благоприятное влияние которого при острых и хронических заболеваниях ЖКТ подтверждено клиническими исследованиями.

Путем угнетения роста патогенных бактерий и уменьшения транслокации кишечной микрофлоры S. boulardii проявляют доказанные антимикробные свойства.

S. boulardii обладают антитоксическими свойствами, обусловленными выработкой протеаз, которые расщепляют токсин и влияют на рецептор энтероцита, с которым связывается токсин (особенно в отношении энтеротоксина А Clostridium difficile); антисекреторные свойства обусловлены понижением уровня цАМФ в энтероцитах, что приводит к уменьшению секреции воды и натрия в просвет кишечника.

S. boulardii способствуют восстановлению нормальной кишечной микрофлоры у пациентов с диареей.

В ходе клинических исследований наблюдались положительные свойства Saccharomyces boulardii при антибиотико-ассоциированной диарее, Clostridium difficile-инфекции, дисбиозе кишечника, острой и хронической диарее, диарее, связанной с длительным энтеральным питанием, диарее путешественников. Наблюдалось облегчение при синдроме раздраженного кишечника, псевдомембранозном колите, паразитарных инфекциях, таких как лямблиоз, амебиаз, бластоцистоз.

Штамм Saccharomyces boulardii DBVPG 6763 является генетически идентичным штамму Saccharomyces boulardii Hansen CBS 5926 (S. boulardii CNCM I-745) и штамму S. boulardii ATCC MYA-796).

Актив Флора Дуо Плюс содержит один из наиболее широко используемых пробиотических штаммов — Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 (L. rhamnosus). Различные свойства этого штамма хорошо исследованы, включая профилактику желудочно-кишечных инфекций и диареи, а также улучшение иммунитета или даже предотвращение определенных аллергических проявлений. Благодаря технологии микрокапсулирования, использованной при производстве L. rhamnosus GG ATCC 53103, бактерии остаются живыми и сохраняют свои свойства.

L. rhamnosus помогают предотвратить развитие или способствуют лечению различных типов диареи, особенно диареи, связанной с приемом антибиотиков. Антибиотики могут нарушить микробиоту кишечника, что может привести к таким симптомам, как диарея. Кроме того, употребление пробиотика во время и после применения антибиотиков может помочь восстановить здоровые бактерии L. rhamnosus, защитить от различных видов диареи, таких как диарея путешественника, острая инфекционная диарея и диарея при остром гастроэнтерите.

Благодаря своим доказанным свойствам и безопасности штамм Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 используется в настоящее время как референтный в различных исследованиях.

Saccharomyces boulardii и Lactobacillus rhamnosus GG рекомендованы Всемирной организацией гастроэнтерологов (World Gastroenterology Organisation) для использования в терапии пациентов с острой диареей, а также диареей, возникшей вследствие применения антибиотиков.

Инулин относится к категории углеводов, известных как фруктаны. Среди фруктанов он отличается своей молекулярной структурой, которая не только подтверждает статус инулина как растворимой пищевой клетчатки, но и квалифицирует его как эффективный пребиотик. Сочетание пробиотиков и пребиотиков оказывает благоприятное влияние на микрофлору за счет улучшения выживаемости и имплантации живых микробных диетических добавок в желудочно-кишечную микрофлору, избирательно стимулируя рост или активизируя катаболизм одного или ограниченного количества бактерий, способствующих здоровью ЖКТ и улучшающих микробное равновесие.

Не содержит глютена.