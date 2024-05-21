Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаДругие средства по уходу за кожей лица, шеи и декольтеБальзам для восстановления липидов (Lipid recovery balm) Бальзам для восстановления липидов (Lipid recovery balm) (556617) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 740,98 грн Без рецепта 1 шт от 740,98 грн 1 шт от 1250,00 грн В наличии в 29 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель IVATHERM Ltd Объем 200 мл Косметические средства 1.7. Другие средства по уходу за кожей лица, шеи и декольте