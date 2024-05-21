по 1 саше 3 раза в сутки, растворить в 200 мл воды, пить горячим или холодным, лучше после еды. Предназначено только для кратковременного потребления. Не употреблять более 2 дней подряд.

Не превышать указанную рекомендуемую суточную дозу. Продукт не должен употребляться в качестве замены питания.

Чрезмерное потребление может привести к слабительному эффекту.

Употреблять только после разбавления с водой.

Лицам с нарушением функции почек и сердца или принимающим лекарственные препараты, предназначенные для снижения высокого АД, не следует употреблять этот продукт.

Следует обязательно обратиться к врачу, если симптомы сохраняются через 48 ч.

Не употреблять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Перед употреблением рекомендуется консультация врача.

Не является лекарственным средством!