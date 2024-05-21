URINAL ЭКСПРЕСС pH (URINAL EXPRESS pH) (556498) - инструкция по применению Диетические добавки
URINAL ЭКСПРЕСС pH инструкция по применению
Характеристика
Urinal Экспресс pH саше содержит порошок дегидратированного клюквенного сока (клюква крупноплодная), являющийся природным источником биофлавоноидов, фенольных соединений и других веществ с гарантированными 18 мг РАСs (количество проантоцианидинов клюквы) в суточной дозе.
Экстракт листьев березы повислой поддерживает здоровье нижних мочевыводящих путей и выделительную функцию почек.
Цитрат калия и цитрат натрия позволяют быстро и эффективно нормализовать рН мочи (кислая моча может вызвать такие неприятные симптомы, как раздражение и жжение в уретре и мочевом пузыре, особенно во время мочеиспускания).
Рекомендации по употреблению
по 1 саше 3 раза в сутки, растворить в 200 мл воды, пить горячим или холодным, лучше после еды. Предназначено только для кратковременного потребления. Не употреблять более 2 дней подряд.
Не превышать указанную рекомендуемую суточную дозу. Продукт не должен употребляться в качестве замены питания.
Чрезмерное потребление может привести к слабительному эффекту.
Употреблять только после разбавления с водой.
Лицам с нарушением функции почек и сердца или принимающим лекарственные препараты, предназначенные для снижения высокого АД, не следует употреблять этот продукт.
Следует обязательно обратиться к врачу, если симптомы сохраняются через 48 ч.
Не употреблять по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Перед употреблением рекомендуется консультация врача.
Не является лекарственным средством!
Противопоказания
не употреблять детям, беременным и кормящим грудью.
Условия хранения
в сухом помещении при температуре не более 25 °C в недоступном для детей месте.