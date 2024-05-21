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URINAL ЭКСПРЕСС pH (URINAL EXPRESS pH) (556498) - инструкция по применению Диетические добавки

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URINAL ЭКСПРЕСС pH (URINAL EXPRESS pH)
Цена в городе Киев
от 115,12 грн
Без рецепта
6 шт от 115,12 грн
В наличии в 149 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Порошок
Количество штук в упаковке
6 шт.
Диетические добавки
10.3. Диетические добавки для поддержания функции и снижения риска обострений воспалительных заболеваний мочеполовой системы

URINAL ЭКСПРЕСС pH инструкция по применению

Характеристика

Urinal Экспресс pH саше содержит порошок дегидратированного клюквенного сока (клюква крупноплодная), являющийся природным источником биофлавоноидов, фенольных соединений и других веществ с гарантированными 18 мг РАСs (количество проантоцианидинов клюквы) в суточной дозе.
Экстракт листьев березы повислой поддерживает здоровье нижних мочевыводящих путей и выделительную функцию почек.
Цитрат калия и цитрат натрия позволяют быстро и эффективно нормализовать рН мочи (кислая моча может вызвать такие неприятные симптомы, как раздражение и жжение в уретре и мочевом пузыре, особенно во время мочеиспускания).

Рекомендации по употреблению

по 1 саше 3 раза в сутки, растворить в 200 мл воды, пить горячим или холодным, лучше после еды. Предназначено только для кратковременного потребления. Не употреблять более 2 дней подряд.
Не превышать указанную рекомендуемую суточную дозу. Продукт не должен употребляться в качестве замены питания.
Чрезмерное потребление может привести к слабительному эффекту.
Употреблять только после разбавления с водой.
Лицам с нарушением функции почек и сердца или принимающим лекарственные препараты, предназначенные для снижения высокого АД, не следует употреблять этот продукт.
Следует обязательно обратиться к врачу, если симптомы сохраняются через 48 ч.
Не употреблять по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Перед употреблением рекомендуется консультация врача.
Не является лекарственным средством!

Противопоказания

не употреблять детям, беременным и кормящим грудью.

Условия хранения

в сухом помещении при температуре не более 25 °C в недоступном для детей месте.

URINAL ЭКСПРЕСС pH
URINAL ЭКСПРЕСС pH порошок саше, №6
от 115,12 грн
В наличии в 149 аптеках
Цены в аптеках
URINAL ЭКСПРЕСС pH
URINAL ЭКСПРЕСС pH порошок саше, №6
от 115,12 грн
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