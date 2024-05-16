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Атомоксин® капсулы твердые 25 мг блистер, №14 - Киев (809804) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (1)
1056,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (1)
978,04
Экономия: -56,14 грн
921,90 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
1052,24 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
1033,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Коперника, 2-А
Всего: упаковка (2), блистер (1)
1061,02
Экономия: -159,22 грн
901,80 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
1041,94 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 116
Всего: упаковка (1)
1140,60
Экономия: -243,10 грн
897,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (1)
1035,16 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Кирилловская, 116-А
Всего: упаковка (1)
1060,00
Экономия: -224,96 грн
835,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 196
Всего: упаковка (1)
1081,89
Экономия: -173,32 грн
908,57 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
1006,54
Экономия: -97,09 грн
909,45 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
Всего: упаковка (1)
1038,92 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 3-А
Всего: упаковка (1)
923,60 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60
Всего: упаковка (1)
1060,00
Экономия: -224,96 грн
835,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 28
Всего: упаковка (1)
1023,22
Экономия: -121,58 грн
901,64 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вышгородская, 56/2
Всего: упаковка (1)
923,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Порика Василия, 13
Всего: упаковка (1)
923,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ялтинская, 15
Всего: упаковка (1)
978,32
Экономия: -77,08 грн
901,24 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, просп. Берестейский, 136
Всего: упаковка (1)
1039,48 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 136
Всего: упаковка (1)
984,31
Экономия: -75,24 грн
909,07 грн
В городе Киев больше нет предложений с препаратом