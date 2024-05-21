Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществВитамин А (Vitamin A) Витамин А (Vitamin A) (556163) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 289,44 грн Без рецепта 100 шт от 289,44 грн В наличии в 9 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель NOW FOODS Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 100 шт. Диетические добавки 2.1. Диетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществ