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Витимун (Vitimun) (556117) - инструкция по применению Диетические добавки

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Витимун (Vitimun)
Цена в городе Киев
от 139,00 грн
Без рецепта
30 шт от 139,00 грн 20 шт от 199,00 грн
В наличии в 122 аптеках
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Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
2.3. Диетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексов 4.2. Диетические добавки, способствующие нормализации функций иммунной системы