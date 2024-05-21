Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию иммунной системыДиетические добавки, способствующие нормализации функций иммунной системыВитимун (Vitimun) Витимун (Vitimun) (556117) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 139,00 грн Без рецепта 30 шт от 139,00 грн 20 шт от 199,00 грн В наличии в 122 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Евро плюс Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 2.3. Диетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексов 4.2. Диетические добавки, способствующие нормализации функций иммунной системы