Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники витаминных комплексовГексавит-КВ (Hexavitum-KV) Гексавит-КВ (Hexavitum-KV) (555792) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 11,60 грн Без рецепта 50 шт от 11,60 грн В наличии в 263 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Киевский витаминный завод Форма выпуска Драже Количество штук в упаковке 50 шт. Диетические добавки 2.2. Диетические добавки — источники витаминных комплексов