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Гексавит-КВ (Hexavitum-KV) (555792) - инструкция по применению Диетические добавки

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Гексавит-КВ (Hexavitum-KV)
Цена в городе Киев
от 11,60 грн
Без рецепта
50 шт от 11,60 грн
В наличии в 263 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Драже
Количество штук в упаковке
50 шт.
Диетические добавки
2.2. Диетические добавки — источники витаминных комплексов