In-Flu-NamTM — это инновационный запатентованный препарат, в состав которого входят Panax quinquefolium (Американский женшень), Sambucus nigra (Бузина черная), бетаглюкан, цинк и витамин С, чья уникальная формула эффективна в отношении вирусных и бактериальных инфекций патологии легких, поддержании быстрого и адекватного иммунного ответа, сокращении периода выздоровления.