Диетические добавки, способствующие нормализации функций иммунной системы

Инфлунам (Influnam)

Ин-Флу-Нам таблетки №24
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
Аналоги
Характеристики
Производитель
Metagenics Inc.
Диетические добавки
Форма выпуска
Таблетки
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
24 шт.

Инфлунам инструкция по применению

In-flu-nam

In-Flu-NamTM — это инновационный запатентованный препарат, в состав которого входят Panax quinquefolium (Американский женшень), Sambucus nigra (Бузина черная), бетаглюкан, цинк и витамин С, чья уникальная формула эффективна в отношении вирусных и бактериальных инфекций патологии легких, поддержании быстрого и адекватного иммунного ответа, сокращении периода выздоровления.

Состав

ИнгредиентыСостав 4 таблетокСостав 1 таблетки
In-Flu-Nam® из них
Полисахариды
Антоцианозиды		1420 мг
720 мг
90 мг		355 мг
180 мг
22,5 мг
Бетаглюкан342.2 мг85,55 мг
Витамин С800 мг200 мг
Цинк11 мг2,75 мг

Вспомогательные вещества: микрокристаллическая целлюлоза, гидроксипропилцелюлоза, натрия карбоксиметилцеллюлоза, кремния диоксид, магния стеарат, ацетилированный крахмал, шеллак, глицерин, карбонаты аммония.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к отдельным компонентам препарата.

Показания к применению

  • Повышение активности иммунной системы.
  • В схемах профилактики и лечения ОРВИ.
  • В схемах профилактики и лечения гриппа.
  • В схемах профилактики и лечения бактериальных инфекций.

Способ применения

  • в период острых ситуаций: 4 таблетки в день в течение 4 дней;
  • с целью профилактики: 1–2 таблетки в день в течение 1–2 месяцев, курс необходимо повторить в сезон холодов.

Форма выпуска

Таблетки в упаковке производителя

Условия и сроки хранения

Хранить при комнатной температуре не выше 25 градусов, в недоступном для детей месте.

Характеристики
Производитель
Metagenics Inc.
Диетические добавки
Форма выпуска
Таблетки
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
24 шт.