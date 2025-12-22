Инфлунам (Influnam)
Инфлунам инструкция по применению
In-flu-nam
In-Flu-NamTM — это инновационный запатентованный препарат, в состав которого входят Panax quinquefolium (Американский женшень), Sambucus nigra (Бузина черная), бетаглюкан, цинк и витамин С, чья уникальная формула эффективна в отношении вирусных и бактериальных инфекций патологии легких, поддержании быстрого и адекватного иммунного ответа, сокращении периода выздоровления.
Состав
|Ингредиенты
|Состав 4 таблеток
|Состав 1 таблетки
|In-Flu-Nam® из них
Полисахариды
Антоцианозиды
|1420 мг
720 мг
90 мг
|355 мг
180 мг
22,5 мг
|Бетаглюкан
|342.2 мг
|85,55 мг
|Витамин С
|800 мг
|200 мг
|Цинк
|11 мг
|2,75 мг
Вспомогательные вещества: микрокристаллическая целлюлоза, гидроксипропилцелюлоза, натрия карбоксиметилцеллюлоза, кремния диоксид, магния стеарат, ацетилированный крахмал, шеллак, глицерин, карбонаты аммония.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к отдельным компонентам препарата.
Показания к применению
- Повышение активности иммунной системы.
- В схемах профилактики и лечения ОРВИ.
- В схемах профилактики и лечения гриппа.
- В схемах профилактики и лечения бактериальных инфекций.
Способ применения
- в период острых ситуаций: 4 таблетки в день в течение 4 дней;
- с целью профилактики: 1–2 таблетки в день в течение 1–2 месяцев, курс необходимо повторить в сезон холодов.
Форма выпуска
Таблетки в упаковке производителя
Условия и сроки хранения
Хранить при комнатной температуре не выше 25 градусов, в недоступном для детей месте.