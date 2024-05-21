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Б-Дин (B-Dyn) (555541) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
Б-Дин (B-Dyn)
Цена в городе Киев
Без рецепта
30 шт Нет в наличии
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
2.2. Диетические добавки — источники витаминных комплексов

Б-Дин инструкция по применению

Состав

1 таблетка содержит:

витамин В1 (тиамина HCl)4,2 мг
витамин В2 (рибофлавин-5-фосфат)4,8 мг
витамин В3 (ниацинамид)54 мг
витамин В5 ( кальций-D-пантотенат)18 мг
витамин В6 (пиридоксаль-5-фосфат )6 мг
витамин В12 (метилкобаламин)500мкг
Фолат (Кальций-L-метилфолат, MetaFolin®)400 мкг
биотин450мкг
холин82,5мг
инозитол50мг
парааминобензойная кислота50 мг

Дополнительные вещества: микрокристаллическая целлюлоза, мальтодекстрин, гидроксипропилцелю-

лоза, стеариновая кислота, натрийкарбоксиметилцеллюлоза, диоксид кремния, стеарат магния

Показания к применению

  • Острые и хронические невриты, полиневриты и невралгии
  • Токсические поражения нервной системы при алкоголизме, диабетической полинейропатии, интоксикации лекарственными препаратами.
  • ИБС, гипертоническая болезнь, гипергомоцистеинемия
  • Поддержка когнитивной функции, особенно в периоды интеллектуальной нагрузки (учеба, экзамены, научная работа и др.)
  • Профилактика дегенеративных заболеваний нервной системы
  • Снижение умственной работоспособности, для улучшения концентрации внимания и памяти.
  • В комплексной терапии рассеянного склероза.

Способ применения

1 таблетка в сутки или по рекомендации врача.

  • Не содержит глютена, лактозы, сои.
  • Безопасен во время беременности и лактации.
  • Подходит веганам и вегетарианцам.

Форма выпуска

30 таблеток в упаковке производителя.