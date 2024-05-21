Б-Дин (B-Dyn) (555541) - инструкция по применению Диетические добавки
- Инструкция
Цена в городе Киев
Без рецепта
Производитель
Metagenics Inc.
Форма выпуска
Таблетки
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
Б-Дин инструкция по применению
Состав
1 таблетка содержит:
|витамин В1 (тиамина HCl)
|4,2 мг
|витамин В2 (рибофлавин-5-фосфат)
|4,8 мг
|витамин В3 (ниацинамид)
|54 мг
|витамин В5 ( кальций-D-пантотенат)
|18 мг
|витамин В6 (пиридоксаль-5-фосфат )
|6 мг
|витамин В12 (метилкобаламин)
|500мкг
|Фолат (Кальций-L-метилфолат, MetaFolin®)
|400 мкг
|биотин
|450мкг
|холин
|82,5мг
|инозитол
|50мг
|парааминобензойная кислота
|50 мг
Дополнительные вещества: микрокристаллическая целлюлоза, мальтодекстрин, гидроксипропилцелю-
лоза, стеариновая кислота, натрийкарбоксиметилцеллюлоза, диоксид кремния, стеарат магния
Показания к применению
- Острые и хронические невриты, полиневриты и невралгии
- Токсические поражения нервной системы при алкоголизме, диабетической полинейропатии, интоксикации лекарственными препаратами.
- ИБС, гипертоническая болезнь, гипергомоцистеинемия
- Поддержка когнитивной функции, особенно в периоды интеллектуальной нагрузки (учеба, экзамены, научная работа и др.)
- Профилактика дегенеративных заболеваний нервной системы
- Снижение умственной работоспособности, для улучшения концентрации внимания и памяти.
- В комплексной терапии рассеянного склероза.
Способ применения
1 таблетка в сутки или по рекомендации врача.
- Не содержит глютена, лактозы, сои.
- Безопасен во время беременности и лактации.
- Подходит веганам и вегетарианцам.
Форма выпуска
30 таблеток в упаковке производителя.