Диетические добавки, снижающие риск нарушений углеводного обмена

Инулин-диет (Inulin-diet)

ИНУЛИН-ДИЕТ капсулы №60
Цены в Киев
от 219,00 грн
в 129 аптеках
Найти в аптеках
Характеристики
Производитель
Красота и Здоровье
Диетические добавки
Форма выпуска
Капсулы
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
60 шт.