Диетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексов

Актив витамины и минералы (Active vitamins and minerals)

ВИТАМИНЫ ШИПУЧИЕ DR.FREI ACTIVE, АКТИВ ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ (C, D3, Zn, B, E, PP, A, Mg, Cu, Fe) + ЛИКОПЕН таблетки шипучие №20
Цены в Киев
от 221,07 грн
в 283 аптеках
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Характеристики
Производитель
Kendy
Форма выпуска
Таблетки шипучие
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
20 шт.
Диетические добавки