Киев
О товаре
Цены
Диетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексов
Актив витамины и минералы (Active vitamins and minerals)
Цены в
Киев
от
221,07
грн
в 283 аптеках
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Характеристики
Производитель
Kendy
Форма выпуска
Таблетки шипучие
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
20 шт.
Диетические добавки
2.3. Диетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексов
Цены в
Киев
от
221,07
грн
в 283 аптеках
Найти в аптеках
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