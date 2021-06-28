Випенем (Vipenem) (545910) - инструкция по применению ATC-классификация
Випенем инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Дети
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
Состав
действующие вещества: imipenem and cilastatin;
1 флакон содержит имипенема моногидрата 530 мг, что эквивалентно 500 мг имипенема, и натрия циластатина 530 мг, что эквивалентно 500 мг циластатина;
вспомогательное вещество: натрия гидрокарбонат.
Лекарственная форма
Порошок для раствора для инфузий.
Основные физико-химические свойства: порошок от белого до почти белого или светло-желтого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Антибактериальные средства для системного применения, карбапенемы. Имипенем и ингибитор фермента. Код АТС J01D H51.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Випенем состоит из двух компонентов: имипенема, первого представителя нового класса ß-лактамных антибиотиков — тиенамицинов, и циластатина натрия, особого ингибитора фермента, блокирующего метаболизм имипенема в почках и существенно повышающего концентрацию неизмененного имипенема в мочевыводящих путях. Весовое соотношение имипенема и циластатина натрия в лекарственном средстве составляет 1:1.
Класс тиенамициновых антибиотиков, к которому относится имипенем, характеризуется более широким спектром мощного бактерицидного действия, чем тот, что обеспечивается каким-либо из изученных антибиотиков.
Випенем показан для лечения смешанных инфекций, вызванных чувствительными к нему штаммами аэробных и анаэробных бактерий. Випенем проявил свою эффективность при лечении многих инфекций, вызванных аэробными и анаэробными грамположительными и грамотрицательными бактериями, устойчивыми к цефалоспоринам, в том числе и к цефазолину, цефоперазону, цефалотину, цефокситину, цефотаксиму, моксалактаму, цефамандолу, цефтазидиму и цефтриаксону. Большое количество инфекций, обусловленных устойчивыми к аминогликозидам (гентамицину, амикацину, тобрамицину) и/или пенициллинам (ампициллину, карбенициллину, пенициллину-G, тикарциллину, пиперациллину, азлоциллину, мезлоциллину) возбудителями, также поддается лечению данной комбинацией.
Випенем не показан для лечения менингита.
Випенем является мощным ингибитором синтеза клеточной стенки бактерии и оказывает бактерицидное действие в отношении широкого спектра грамположительных и грамотрицательных, аэробных и анаэробных патогенных микроорганизмов.
Випенем вместе с новейшими цефалоспоринами и пенициллинами имеет широкий спектр действия в отношении грамотрицательных видов, но его отличительной чертой является высокая активность в отношении грамположительных видов, которая ранее наблюдалась только у ß-лактамных антибиотиков узкого спектра. Спектр активности лекарственного средства Випенем охватывает Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis и Bacteroides fragilis, различную по составу и проблемную в клиническом плане группу возбудителей, обычно устойчивых к другим антибиотикам.
Випенем эффективен против большого количества микроорганизмов, таких как Pseudomonas aeruginosa, виды Serratia и Enterobacter, которые являются от природы устойчивыми к большинству ß-лактамных антибиотиков.
Антибактериальный спектр имипенема/циластатина шире, чем какого-либо другого из уже известных антибиотиков, и охватывает все клинически важные патогенные микроорганизмы. К микроорганизмам, в отношении которых Випенем обычно эффективен in vitro, относятся:
Грамотрицательные аэробные бактерии
Виды Achromobacter
Виды Acinetobacter (ранее Mima-Herellea)
Aeromonas hydrophila
Виды Alcaligenes
Bordetella bronchicanis
Bordetella bronchiseptica
Bordetella pertussis
Brucella melitensis
Burkholderia pseudomallei (ранее Pseudomonas pseudomallei)
Burkholderia stutzeri (ранее Pseudomonas stutzeri)
Виды Campylobacter
Виды Capnocytophaga
Виды Citrobacter
Citrobacter koseri (ранее Citrobacter diversus)
Citrobacter freundii
Eikenella corrodens
Виды Enterobacter
Enterobacter aerogenes
Enterobacter agglomerans
Enterobacter cloacae
Escherichia coli
Gardnerella vaginalis
Haemophilus ducreyi
Haemophilus influenzae (включая штаммы, продуцирующие ß-лактамазу)
Haemophilus parainfluenzae
Hafnia alvei
Виды Klebsiella
Klebsiella oxytoca
Klebsiella ozaenae
Klebsiella pneumoniae
Виды Moraxella
Morganella morganii (ранее Proteus morganii)
Neisseria gonorrhoeae (включая штаммы, продуцирующие пенициллиназу)
Neisseria meningitidis
Виды Pasteurella
Pasteurella multocida
Plesiomonas shigelloides
Виды Proteus
Proteus mirabilis
Proteus vulgaris
Виды Providencia
Providencia alcalifaciens
Providencia rettgeri (бывший Proteus rettgeri)
Providencia stuartii
Виды Pseudomonas*
Pseudomonas fluorescens
Pseudomonas putida
Pseudomonas aeruginosa
Виды Salmonella
Salmonella typhi
Виды Serratia
Serratia proteamaculans (ранее Serratia liquefaciens)
Serratia marcescens
Виды Shigella
Виды Yersinia (ранее Pasteurella)
Yersinia enterocolitica
Yersinia pseudotuberculosis
*Stenotrophomonas maltophilia (ранее Xanthomas maltophilia, ранее Pseudomonas maltophilia) и штаммы Burkholderia cepacia (ранее Pseudomonas cepacia) в целом нечувствительны к лекарственному средству Випенем.
Грамположительные аэробные бактерии
Виды Bacillus
Enterococcus faecalis
Erysipelothrix rhusiopathiae
Listeria monocytogenes
Виды Nocardia
Виды Pediococcus
Staphylococcus aureus (включая штаммы, продуцирующие пенициллиназу)
Staphylococcus epidermidis (включая штаммы, продуцирующие пенициллиназу)
Staphylococcus saprophyticus
Streptococcus agalactiae
Streptococcus группы С
Streptococcus группы G
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pyogenes
Viridans Streptococci (включая α и γ-гемолитические штаммы)
Enterococcus faecium и некоторые устойчивые к метициллину стафилококки, нечувствительные к лекарственному средству Випенем.
Грамотрицательные анаэробные бактерии
Виды Bacteroides
Bacteroides distasonis
Bacteroides fragilis
Bacteroides ovalus
Bacteroides thelaiotaomicron
Bacteroides uniformis
Bacteroides vulgatus
Bilophila wadsworthia
Виды Fusobacterium
Fusobacterium necrophorum
Fusobacterium nucleatum
Porphyromonas asaccharolytica (ранее Bacteroides asaccharolyticus)
Prevotella bivia (ранее Bacteroides bivius)
Prevotella disiens (ранее Bacteroides disiens)
Prevotella intermedia (ранее Bacteroides intermedius)
Prevotella melaninogenica (ранее Bacteroides melaninogenicus)
Veilonella spp.
Грамположительные анаэробные бактерии
Виды Actinomyces
Виды Bifidobacterium
Виды Clostridium
Clostridium perfringens
Виды Eubacterium
Виды Lactoballus
Виды Mobiluncus
Microaerophilic streptococcus
Виды Peptococcus
Виды Peptostreptococcus
Виды Propionibacterium (включая P. acnes)
Другие
Mycobacterium fortuitum
Mycobacterium smegmatis
Испытания in vitro свидетельствуют, что имипенем действует синергично с аминогликозидами в отношении некоторых изолятов Pseudomonas aeruginosa.
Фармакокинетика.
Имипенем У здоровых добровольцев внутривенная инфузия в дозе 500 мг в течение 20 мин приводила к пиковым уровням в плазме имипенема от 21 до 58 мкг/мл. Связывание имипенема с протеинами сыворотки крови человека составляет примерно 20%.
При применении отдельно имипенем метаболизируется в почках дегидропептидазой-І. Индивидуальное восстановление в моче было в диапазоне 5 — 40%, в среднем в нескольких исследованиях — 15 — 20%.
Циластатин-специфический ингибитор энзима дегидропептидазы-І, он эффективно подавляет метаболизм имипенема, поэтому сопутствующее применение имипенема и циластатина позволяет достичь терапевтических антибактериальных уровней имипенема в моче и плазме.
Период полувыведения имипенема из плазмы крови составлял 1 ч. Около 70% примененного антибиотика обнаруживали в интактном виде в моче в течение 10 ч, и дальнейшего выведения лекарственного средства с мочой не наблюдалось. При применении лекарственного средства по схеме каждые 6 часов не наблюдалось накопления имипенема в плазме крови или моче у пациентов с нормальной функцией почек. Совместное применение лекарственного средства и пробенецида приводило к минимальному повышению уровня в плазме и полувыведения имипенема из плазмы крови.
Циластатин Пиковые уровни в плазме крови циластатина после 20-минутной внутривенной инфузии лекарственного средства в дозе 500 мг находились в диапазоне 21 — 55 мкг/мл. Связывание циластатина с белками плазмы крови человека составляет около 40%. Период полувыведения циластатина из плазмы крови составляет около 1 ч. Около 70 -80% дозы циластатина в течение 10 ч после применения лекарственного средства выводится в неизмененном виде с мочой. После этого циластатин не обнаруживался в моче. Около 10% выявляли в виде метаболита N-ацетила, который оказывает угнетающее действие в отношении дегидропептидазы, сопоставимое с таковой материнского лекарственного средства. Сочетанное применение лекарственного средства и пробенецида приводило к увеличению вдвое уровня в плазме крови и периода полувыведения циластатина, но не имело влияния на восстановление с мочой циластатина.
Почечная недостаточность
После однократной внутривенной дозы имипенема/циластатина 250 мг/250 мг площадь под кривой «концентрация-время» (AUC) для имипенема увеличилась соответственно в 1,1, 1,9 и 2,7 раза у пациентов с незначительной (клиренс креатинина (CrCL) 50–80 мл/мин/1,73 м2), умеренной (CrCL 30-<50 мл/мин/1,73 м2) и тяжелой (CrCL <30 мл/мин/1. 73 м2) почечной недостаточностью по сравнению с пациентами с нормальной функцией почек (CrCL 30-<50 мл/мин/1,73 м2), почечной недостаточностью по сравнению с пациентами с нормальной функцией почек (CrCL >80 мл/мин/1,73 м2), а AUC для циластатина увеличилась соответственно в 1,6, 2 и 6,2 раза у пациентов с незначительной, умеренной и тяжелой почечной недостаточностью по сравнению с пациентами с нормальной функцией почек. После однократной внутривенной дозы имипенема/циластатина 250 мг/250 мг, примененной через 24 часа после гемодиализа, AUC для имипенема и циластатина была больше соответственно в 3,7 и 16,4 раза по сравнению с пациентами с нормальной функцией почек. Выведение с мочой, почечный клиренс и плазменный клиренс имипенема и циластатина уменьшаются вместе со снижением функции почек после внутривенного введения лекарственного средства Випенем. Корректировка дозы необходима для пациентов с нарушениями функции почек.
Печеночная недостаточность
Фармакокинетика имипенема у пациентов с печеночной недостаточностью не устанавливалась. Из-за ограниченного объема печеночного метаболизма имипенема ожидается, что печеночная недостаточность не будет влиять на его фармакокинетику. Поэтому не рекомендована корректировка дозы для пациентов с печеночной недостаточностью.
Дети
Средний клиренс и объем распределения для имипенема были примерно на 45% выше у детей (в возрасте 3 мес — 14 лет) по сравнению со взрослыми. AUC для имипенема после применения дозы имипенема/циластатина 15/15 мг/кг массы тела у детей была примерно на 30% выше, чем экспозиция у взрослых, получавших дозу 500 мг/500 мг. При более высокой дозе экспозиция после применения 25/25 мг/кг имипенема/циластатина детям была на 9% выше по сравнению с экспозицией у взрослых, получавших дозу в 1000 мг/1000 мг.
Пациенты пожилого возраста
У здоровых добровольцев пожилого возраста (в возрасте 65 — 75 лет с нормальной функцией почек для их возраста) фармакокинетика однократной внутривенной дозы имипенема/циластатина 500 мг/500 мг, которая вводилась в течение 20 минут, согласовывалась с ожидаемыми результатами у пациентов с незначительной почечной недостаточностью, для которых любые изменения дозы считаются ненужными. Средние величины полувыведения имипенема и циластатина из плазмы составляли соответственно 91±7 мин и 69±15 мин. Многократное дозирование не имело влияния на фармакокинетику имипенема или циластатина, и не наблюдалось какого-либо накопления имипенема/циластатина.
Поскольку недостаточно клинических данных, не рекомендуется применять лекарственное средство Випенем детям в возрасте до 1 года и детям с нарушениями функции почек (креатинин плазмы крови >2 мг/дл) (см. раздел «Способ применения и дозы»).
Показания
Лечение инфекций у взрослых и детей в возрасте старше 1 года, вызванных чувствительными к лекарственному средству микроорганизмами:
- внутрибрюшные инфекции;
- инфекции нижних дыхательных путей (тяжелая пневмония, включая больничную и вентиляторассоциированную пневмонию);
- интранатальные и послеродовые инфекции;
- осложненные инфекции мочеполовой системы;
- осложненные инфекции кожи и мягких тканей;
- инфекции костей и суставов;
- септицемия;
- эндокардит.
Лекарственное средство можно применять при лечении пациентов с нейтропенией, сопровождающейся лихорадкой, вероятной причиной возникновения которой является бактериальная инфекция.
Лечение пациентов с бактериемией, которая ассоциирована или вероятно ассоциирована с какой-либо из вышеуказанных инфекций.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к какому-либо из компонентов лекарственного средства, других карбапенемов, острые проявления повышенной чувствительности (например анафилактические реакции, реакции кожи тяжелой степени) к другим ß-лактамным антибиотикам (например к пенициллину или цефалоспоринам).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
У больных, которые применяли ганцикловир вместе с имипенемом/циластатином для внутривенного применения, отмечались генерализованные судороги. Эти препараты можно применять совместно только в случае, когда ожидаемая польза от применения превышает возможный риск.
Вальпроевая кислота
Сообщалось о снижении уровня вальпроевой кислоты в плазме крови при сочетанном применении с карбапенемами, а в некоторых случаях сообщалось о внезапных судорогах. Поэтому не рекомендуется одновременное применение имипенема и вальпроевой кислоты/натрия вальпроата также рассмотреть возможность назначения альтернативной терапии антибактериальными или противосудорожными лекарственными средствами (см. раздел "Особенности применения").
Пероральные антикоагулянты
Одновременное применение антибиотиков с варфарином может увеличить его антикоагуляционные эффекты. Было получено много отчетов об увеличении антикоагуляционных эффектов пероральных антикоагулянтов, включая варфарин, у пациентов, которые одновременно принимали антибиотики. Риск может меняться в зависимости от типа инфекции, возраста и общего статуса пациента, поэтому трудно оценить роль антибиотика в увеличении международного нормализованного отношения (INR). Рекомендуется проводить частый мониторинг INR во время и после сопутствующего применения антибиотиков с пероральными антикоагулянтами.
Сопутствующее применение имипенема/циластатина и пробенецида приводило к минимальному увеличению концентрации имипенема в плазме крови и периода полувыведения имипенема из плазмы крови. Выведение с мочой активного (неусвоенного) имипенема уменьшалось примерно до 60% дозы, когда лекарственное средство применяли с пробенецидом. Сопутствующее применение лекарственного средства и пробенецида удваивало уровень циластатина в плазме и период полувыведения циластатина, но не имело никакого влияния на выведение циластатина с мочой.
Особенности применения
Общие рекомендации
При выборе имипенема/циластатина как лекарственного средства для лечения в каждом конкретном случае следует принимать во внимание целесообразность применения карбапенемов, учитывая тяжесть инфекции, распространенность резистентности к другим приемлемым к применению антибактериальным средствам и учитывая возможность наличия резистентных к карбапенему бактерий.
Гиперчувствительность
Известны некоторые клинические и лабораторные данные, указывающие на частичную перекрестную аллергенность лекарственного средства Випенем и других ß-лактамных антибиотиков, пенициллинов и цефалоспоринов. Тяжелые реакции (включая анафилаксию) наблюдаются при применении большинства ß-лактамных антибиотиков. Вероятнее всего такие реакции могут возникнуть у лиц с чувствительностью к многочисленным аллергенам в анамнезе. Перед началом терапии лекарственным средством следует тщательно изучить анамнез больного на наличие реакции гиперчувствительности к карбапенемам, пенициллинам, цефалоспоринам, другим ß-лактамным антибиотикам и другим аллергенам (см. раздел «Противопоказания»). Если во время применения лекарственного средства развилась аллергическая реакция, препарат следует отменить и принять соответствующие меры. При серьезных анафилактических реакциях требуется неотложная терапия.
Функции печени
Во время лечения имипенемом/циластатином следует тщательно контролировать функции печени из-за риска печеночной токсичности (увеличение уровня трансаминаз, печеночная недостаточность и молниеносный гепатит).
Пациентам с существующими ранее заболеваниями печени следует контролировать функции печени во время лечения имипенемом/циластатином. Нет необходимости в коррекции дозы.
Гематология
Во время лечения имипенемом/циластатином возможна положительная прямая или непрямая проба Кумбса.
Антибактериальный спектр
Перед каким-либо эмпирическим лечением следует учитывать антибактериальный спектр имипенема/циластатина, особенно при состояниях, представляющих угрозу для жизни пациента. Кроме того, следует соблюдать осторожность из-за ограниченной чувствительности определенных патогенов (ассоциированных, например, с бактериальными инфекциями кожи и мягких тканей) к имипенему/циластатину. Применение имипенема/циластатина целесообразно для лечения этих типов инфекций, если конкретный патоген был уже задокументирован и известен как чувствительный или когда существуют очень серьезные основания полагать, что наиболее вероятный патоген(-ы) является восприимчивым(-и) к такому лечению. Сопутствующее применение данного средства против устойчивого к метициллину Staphylococcus aureus (MRSA) может быть показано, когда подозревается или доказано наличие MRSA-инфекций при утвержденных показаниях. Сопутствующее применение аминогликозида может быть показано, когда подозревается или доказано участие инфекций Pseudomonas aeruginosa при утвержденных показаниях.
Вальпроевая кислота
Не рекомендуется одновременное применение имипенема/циластатина и вальпроевой кислоты/ натрия вальпроата (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Clostridium difficile
Развитие псевдомембранозного колита было зарегистрировано как осложнение при применении почти всех антибиотиков; формы его могут быть от легких до угрожающих жизни больного. Из-за этого антибиотики необходимо с осторожностью назначать больным, в анамнезе которых обнаруживаются желудочно-кишечные заболевания, особенно колиты. Важно помнить о возможности развития псевдомембранозного колита, когда у больного во время лечения или после прекращения лечения антибиотиками развивается диарея. Следует рассматривать возможность прекращения терапии имипенемом/циластатином и применения специфического лечения Clostridium difficile. Не следует назначать лекарственные средства, которые ингибируют перистальтику.
Менингит
Лекарственное средство не рекомендовано для лечения менингита.
Почечная недостаточность
У пациентов с нарушениями функции почек имипенем/циластатин кумулируется. Если доза лекарственного средства не будет снижена в связи с состоянием функции почек, возможно развитие побочных реакций со стороны центральной нервной системы (см. раздел «Способ применения и дозы» и ниже).
Центральная нервная система (ЦНС)
Как и при терапии другими антибиотиками группы β-лактамов, при применении лекарственного средства описаны такие побочные эффекты со стороны ЦНС, как миоклония, спутанность сознания или судороги, особенно в случае превышения рекомендованных доз, которые определялись в зависимости от функции почек и массы тела. Обычно подобные расстройства отмечались у пациентов с поражением ЦНС (травмами головного мозга или приступами судорог в анамнезе) и/или у пациентов с нарушениями функции почек, у которых возможна кумуляция лекарственного средства в организме. В связи с этим, особенно для подобных больных, крайне необходимо строго придерживаться рекомендованных доз и лечебного режима. Терапию противосудорожными препаратами необходимо продолжить больным с судорогами в анамнезе.
Особенно внимательно следует относиться к неврологическим симптомам или судорогам у детей с известными факторами риска развития судорог или получающих сопутствующее лечение лекарственными средствами для снижения интенсивности судорог.
Если в процессе лечения возникают фокальный тремор, миоклония или судорожные припадки, пациенты должны пройти неврологическое обследование с назначением противосудорожной терапии, если до этого она не была назначена. Если симптомы нарушений со стороны ЦНС сохраняются, то дозу лекарственного средства Випенем нужно уменьшить или вовсе отменить.
Випенем не показан для лечения пациентов с CrCL ≤ 5 мл/мин/1,73 м2, за исключением тех случаев, когда через 48 часов будет проведен гемодиализ. Для пациентов, находящихся на гемодиализе, Випенем рекомендуется только тогда, когда положительные результаты лечения превышают потенциальный риск развития судорог.
Вспомогательные вещества
Лекарственное средство содержит 37,6 мг натрия (1,6 мг-экв.), что следует учитывать при применении его пациентам, находящимся на контролируемой натриевой (бессолевой) диете.
Способ применения и дозы
Рекомендации доз лекарственного средства Випенем касаются количества имипенема/циластатина, которое будет применяться.
Суточную дозу Випенема определяют, принимая во внимание степень тяжести инфекции, тип выделенного патогена(-ов); распределяют на несколько одинаковых введений, в равных дозах, учитывая состояние функции почек и массу тела.
Взрослые и подростки
Дозы для пациентов с нормальной функцией почек (клиренс креатинина ≥90 мл/мин):
- 500 мг/500 мг через каждые 6 ч или
- 1000 мг/1000 мг через каждые 8 ч или через каждые 6 ч.
Для лечения инфекций, установленной или вероятной причиной которых являются менее чувствительные виды бактерий (такие как Pseudomonas aeruginosa), и тяжелых инфекций (например, у нейтропенических пациентов с лихорадкой) рекомендуется применение дозы 1000 мг/1000 мг через каждые 6 ч.
Дозу следует снижать для пациентов с клиренсом креатинина <90 мл/мин (см. табл. 1).
Максимальная суточная доза не должна превышать 4000 мг/4000 мг в сутки.
Взрослые пациенты с нарушениями функции почек
Чтобы определить сниженную дозу для взрослых пациентов с нарушениями функции почек, необходимо:
1. Определить общую суточную дозу (то есть 2000/2000, 3000/3000 или 4000/4000 мг), которую обычно применяют пациентам с нормальной функцией почек.
2. Подобрать необходимый режим введения сниженной дозы (см. табл. 1) в соответствии с клиренсом креатинина пациента и продолжительность проведения инфузии (см. раздел «Способ применения»).
Таблица 1
|Клиренс креатинина (мл/мин)
|Общая суточная доза 2000 мг
|Общая суточная доза 3000 мг
|Общая суточная доза 4000 мг
|≥90 (норма)
|500 каждые 6 ч
|1000 каждые 8 ч
|1000 каждые 6 ч
|сниженная доза (мг) для пациентов с нарушениями функции
|<90-≥60
|400 каждые 6 ч
|500 каждые 6 ч
|750 каждые 8 ч
|<60-≥30
|300 каждые 6 ч
|500 каждые 8 ч
|500 каждые 6 ч
|<30-≥15
|200 каждые 6 ч
|500 каждые 12 ч
|500 каждые 12 ч
Пациенты с клиренсом креатинина <15 мл/мин
Випенем для внутривенного введения не следует назначать пациентам, если в течение ближайших 48 ч им не планируется проведение гемодиализа.
Гемодиализ
При лечении пациентов, у которых клиренс креатинина <15 мл/мин и которые находятся на гемодиализе, применяют дозы, рекомендованные пациентам с клиренсом креатинина 15 — 29 мл/мин (см. табл. 1).
Как имипенем, так и циластатин выводятся во время проведения гемодиализа. Пациенту необходимо ввести имипенем/циластатин сразу же после сеанса гемодиализа и в дальнейшем вводить каждые 12 ч после его окончания. Пациенты, которые находятся на гемодиализе, а особенно те, у кого основным заболеванием является заболевание центральной нервной системы, требуют внимательного наблюдения; назначать имипенем/циластатин таким пациентам рекомендуется только при условии, что ожидаемый эффект превышает возможный риск возникновения судорог (см. раздел «Особенности применения»).
На сегодня существует недостаточно данных по применению лекарственного средства пациентам, находящимся на перитонеальном диализе, поэтому не рекомендуется применять его для лечения этой категории пациентов.
Печеночная недостаточность
Корректировка дозы не требуется для пациентов с нарушениями функции печени.
Пациенты пожилого возраста
Корректировка дозы не требуется для пациентов пожилого возраста с нормальной функцией почек.
Дети в возрасте старше 1 года
Для детей в возрасте >1 года рекомендуемая доза составляет 15/15 или 25/25 мг/кг/доза через каждые 6 ч.
Для лечения инфекций, установленной или вероятной причиной которых являются менее чувствительные виды бактерий (такие как Pseudomonas aeruginosa), и тяжелых инфекций (например, у нейтропенических пациентов с лихорадкой), рекомендуется применение дозы 25/25 мг/кг через каждые 6 ч.
Дети в возрасте младше 1 года, и дети с нарушением функции почек
Не рекомендуется применять лекарственное средство детям в возрасте младше 1 года, и детям с нарушениями функции почек (креатинин плазмы крови >2 мг/дл) из-за недостаточного количества клинических данных.
Способ применения
Каждый флакон предназначен только для одноразового использования.
Перед применением содержимое флакона (порошок) необходимо растворить и развести соответствующим образом (см. рекомендации ниже). Каждую дозу, не превышающую 500 мг/500 мг лекарственного средства Випенем для внутривенного применения, следует вводить в течение 20 30 мин. Каждую дозу, превышающую 500 мг/500 мг, следует вводить в течение 40 — 60 мин. Если у пациента во время инфузии появляется тошнота, необходимо уменьшить скорость введения лекарственного средства.
Приготовление раствора для внутривенного введения
Випенем для внутривенной инфузии выпускается в виде стерильного порошка во флаконах, содержащих 500 мг эквивалента имипенема и 500 мг эквивалента циластатина.
В состав Випенема, как буфер входит натрия гидрокарбонат, который обеспечивает получение раствора с рН 6,5 — 8,5. Эти изменения рН не имеют существенного значения, если раствор готовят и хранят согласно приведенным указаниям. Випенем содержит 37,5 мг натрия (1,6 мЭкв).
Стерильный порошок Випенем следует разводить так, как это указано в табл. 2. Полученный раствор необходимо встряхивать до образования прозрачной жидкости. Вариативность цвета раствора от бесцветного до желтого не влияет на активность лекарственного средства.
Таблица 2.
Приготовление раствора Випенем для внутривенного введения
|Доза Випенема (имипенем/циластатин)
|Требуемый объем растворителя (мл)
|Приблизительная средняя концентрация имипенем/циластатина (мг/мл)
|500/500
|100
|5/5
Содержимое флакона нужно суспендировать и довести до 100 мл соответствующим раствором для инфузий.
На первом этапе рекомендуется добавить примерно 10 мл 0,9% раствора натрия хлорида во флакон. В исключительных обстоятельствах, когда 0,9% раствор натрия хлорида нельзя применять по клиническим причинам, в качестве растворителя можно применять 5% глюкозу.
Хорошо встряхнуть и перенести образовавшуюся суспензию в емкость с раствором для инфузий.
Предупреждение: суспензия не является готовым раствором для инфузий.
Повторить процедуру, добавив снова 10 мл раствора для инфузий для того, чтобы все содержимое флакона перешло в раствор для инфузий. Образовавшуюся смесь неоюходимо встряхивать, пока она не станет прозрачной.
Концентрация восстановленного раствора после вышеуказанной процедуры составляет примерно 5 мг/мл имипенема и циластатина.
Разведенные растворы следует немедленно применять. Временной интервал между началом разведения и окончанием внутривенной инфузии не должен превышать 2 часа.
Не замораживать восстановленный раствор.
Неиспользованные материалы и остатки продукта должны быть утилизированы согласно действующим требованиям.
Побочные реакции
Наиболее распространенными системными побочными реакциями, которые, возможно, были связаны с лечением имипенемом/циластатином, были тошнота (2%), диарея (1,8%), рвота (1,5%), сыпь (0,9%), лихорадка (0,5%), артериальная гипотензия (0,4%), судороги (0,4%), головокружение (0,3%), зуд (0,3%), крапивница (0,2%), сонливость (0,2%).
Наиболее распространенными местными побочными реакциями были: флебит / тромбофлебит (3,1%), боль в месте инъекции (0,7%), эритема в месте инъекции (0,4%) и индурации вены (0,2%).
Также отмечалось увеличение уровня трансаминаз и щелочной фосфатазы в сыворотке крови.
Побочные реакции представлены в таблице 3 по классам систем органов и частоте: очень часто (от >1/10), часто (от >1/100 до <1/10), нечасто (от >1/1000 до <1/100), редко (от >1/10000 до <1/1000), очень редко (от <1/10000) и частота неизвестна (нельзя оценить на основании доступных данных).
Таблица 3
|Класс системы органов
|Частота
|Побочные реакции
|Инфекции и инвазии
|редко
|псевдомембранозный колит, кандидоз
|очень редко
|гастроэнтерит
|Со стороны системы крови и лимфатической системы
|часто
|эозинофилия
|нечасто
|панцитопения, нейтропения, лейкопения, тромбоцитопения, тромбоцитоз
|редко
|агранулоцитоз
|очень редко
|гемолитическая анемия, угнетение функции костного мозга
|Со стороны иммунной системы
|редко
|анафилактические реакции
|Со стороны психики
|нечасто
|психические нарушения, включая галлюцинации и состояния спутанности сознания
|Со стороны нервной системы
|нечасто
|судороги, миоклоническая активность, головокружение, сонливость
|редко
|энцефалопатия, парестезия, фокальный тремор, искажение вкуса
|очень редко
|ухудшение тяжелой миастении, головная боль
|неизвестно
|ажитация, дискинезия
|Со стороны органов слуха и лабиринта
|редко
|потеря слуха
|очень редко
|вертиго, шум в ушах
|Кардиальные нарушения
|очень редко
|цианоз, тахикардия, сильное сердцебиение
|Сосудистые расстройства
|часто
|тромбофлебит
|нечасто
|артериальная гипотензия
|очень редко
|приливы
|Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения
|очень редко
|диспноэ, гипервентиляция, фарингеальная боль
|Со стороны пищеварительного тракта
|часто
|диарея, рвота, тошнота (тошнота и/или рвота, связанные с лекарственным средством, встречаются чаще у пациентов с гранулоцитопенией, чем у пациентов без гранулоцитопении)
|редко
|изменение цвета зубов и/или языка
|очень редко
|геморрагический колит, боль в животе, изжога, глоссит, гипертрофия сосочков языка, увеличенное слюноотделение
|Гепатобилиарные нарушения
|редко
|печеночная недостаточность, гепатит
|очень редко
|молниеносный гепатит
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|часто
|высыпания (например, экзантематозные)
|нечасто
|крапивница, зуд
|редко
|токсический эпидермальный некролиз, синдром Квинке, синдром Стивенса-Джонсона, полиморфная эритема, эксфолиативный дерматит
|очень редко
|гипергидроз, изменения структуры кожи
|Со стороны опорно-двигательной системы и соединительной ткани
|очень редко
|полиартралгия, боль в торакальной области позвоночника
|Со стороны почек и мочевыделительной системы
|редко
|острая почечная недостаточность, олигурия/анурия, полиурия, изменение цвета мочи (безопасная, не следует путать с гематурией). Роль лекарственного средства в изменениях функции почек трудно оценить, поскольку обычно имелись факторы, обусловливающие склонность к преренальной азотемии или ухудшение функции почек
|Со стороны репродуктивной системы и молочных желез
|очень редко
|генитальный зуд
|Общие нарушения и состояния в месте введения
|нечасто
|лихорадка, местная боль и индурация в месте инъекции, эритема в месте инъекции
|очень редко
|дискомфорт в области груди, астения/слабость
|Исследование
|часто
|увеличение уровня трансаминаз в сыворотке крови, увеличение уровня щелочной фосфатазы в сыворотке крови
|нечасто
|положительная прямая проба Кумбса, удлинение протромбинового времени, снижение гемоглобина, увеличение уровня билирубина в сыворотке крови, увеличение уровня креатинина в сыворотке крови, увеличение уровня азота мочевины крови
При применении имипенема / циластатина у детей в возрасте > 3 месяцев сообщалось о побочных реакциях, вполне подобных тем, что наблюдались у взрослых пациентов.
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях
Сообщение о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства является важной процедурой. Это позволяет продолжать мониторинг соотношения "польза/риск" для соответствующего лекарственного средства. Медицинским работникам необходимо сообщать о каких-либо подозреваемых побочных реакциях через национальную систему сообщений.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 500 мг/500 мг порошка во флаконе; по 1 или 10 флаконов в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
АЦС ДОБФАР С.П.А.