Диетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществ

Доппельгерц актив витамин C экспресс (Doppelherz aktiv vitamin C express)

ДОППЕЛЬГЕРЦ® АКТИВ ВИТАМИН C ЭКСПРЕСС микропеллеты саше №20
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
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Характеристики
Производитель
Queisser Pharma GmbH & Co. KG
Форма выпуска
Микропеллеты
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
20 шт.
Диетические добавки