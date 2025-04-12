Киев
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Диетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществ
Доппельгерц актив витамин C экспресс (Doppelherz aktiv vitamin C express)
Нет в наличии
Отсутствует в аптеках Украины
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Характеристики
Производитель
Queisser Pharma GmbH & Co. KG
Форма выпуска
Микропеллеты
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
20 шт.
Диетические добавки
2.1. Диетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществ
Нет в наличии
Отсутствует в аптеках Украины
Аналоги
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