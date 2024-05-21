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В-комплекс (538506) - инструкция по применению Диетические добавки

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В-комплекс
Цена в городе Киев
от 496,84 грн
Без рецепта
50 шт от 496,84 грн
В наличии в 401 аптеке
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
50 шт.
Диетические добавки
2.2. Диетические добавки — источники витаминных комплексов