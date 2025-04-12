Инактивированная вирусная вакцина против клещевого энцефалита

Тиковак (Ticovac)

Тиковак вакцина для профилактики клещевого энцефалита культуральная инактивированная очищенная сорбированная суспензия для инъекций 2,4 мкг/0,5 мл шприц 1 доза для взрослых №1
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
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Характеристики
Производитель
Pfizer Inc.
Форма выпуска
Суспензия для инъекций
Условия продажи
По рецепту
Дозировка
2,4 мкг/0,5 мл
Количество штук в упаковке
1 шт.
ATC-группа
Регистрация
UA/16695/01/01 от 10.02.2025