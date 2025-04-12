Киев
О товаре
Инактивированная вирусная вакцина против клещевого энцефалита
Тиковак (Ticovac)
Нет в наличии
Отсутствует в аптеках Украины
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Характеристики
Производитель
Pfizer Inc.
Форма выпуска
Суспензия для инъекций
Условия продажи
По рецепту
Дозировка
2,4 мкг/0,5 мл
Количество штук в упаковке
1 шт.
ATC-группа
J07B A01 Инактивированная вирусная вакцина против клещевого энцефалита
Регистрация
UA/16695/01/01 от 10.02.2025
Нет в наличии
Отсутствует в аптеках Украины
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